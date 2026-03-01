ETV Bharat / state

श्योपुर के स्कूल की हकीकत, एक कमरे में 4 कक्षाएं संचालित, 80 में से केवल 3 बच्चे मिले

श्योपुर के स्कूल में एक क्लास में चार कक्षाएं ( ETV Bharat )