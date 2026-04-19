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आगरा : शूज़ कारोबारियों का नगर निगम को अल्टीमेटम, जानिए क्या है मामला

आगरा में ट्रेड टैक्स के खिलाफ जूता कारोबारियों का हल्ला बोल, नगर निगम को 1 मई का अल्टीमेटम, चक्का जाम की चेतावनी.

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आगरा : शूज कारोबारियों की नगर निगम को चेतवानी, टैक्स को लेकर दे दिया अल्टीमेटम (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 19, 2026 at 1:46 PM IST

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आगरा : मिडिल-ईस्ट के युद्ध की वजह से आगरा के जूता कारोबारी एक तरफ मंदी और महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं, अब नगर निगम ने भी उन पर ट्रेड टैक्स लगातार झटका दे दिया है. ऐसे में कारोबारियों को और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि नगर निगम के ट्रेड टैक्स को लेकर आगरा में शूज कारोबारी एकजुट हो गए हैं. कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम ने 1 मई तक लगाए गए ट्रेड टैक्स को वापस नहीं लेती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे और शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर चक्का जाम कर देंगे.

दरअसल, नगर निगम ने शूज कारोबारियों पर ट्रेड टैक्स लगाया है, जिससे शूज कारोबारी आक्रोशित हैं क्योंकि उनका कारोबार पहले से ही मंदी का सामना कर रहा है. अब नगर निगम का यह टैक्स उन्हें और मुसीबत में डाल देगा. इधर शूज कारोबार को बचाने के लिए शूज कारोबारियों के संग मजदूर और दस्तकार भी सामने आ गए हैं. द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन, भीम युवा व्यापार मंडल, भीम युवा व्यापार संगठन की संयुक्त बैठक हुई, जहां मजदूर दिवस यानी एक मई तक का अल्टीमेटम नगर निगम को दिया गया. इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन की नई रणनीति भी बनाई जा रही है.

'1 मई तक ट्रेड टैक्स वापस ले नगर निगम'
द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि यदि एक मई तक नगर निगम ने ट्रेड टैक्स का तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो शूज कारोबार से जुड़े लगभग साढ़े तीन लाख परिवार के हजारों की संख्या में जूता व्यापारी, कारीगर सड़कों पर उतरेगा. उसके बाद शहीद स्मारक से लेकर नगर निगम तक चक्का जाम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ अनुदान और राशन देने की बात करती है, दूसरी तरफ आगरा नगर निगम रोटी छीनने की बात कर रहा है. विजय सामा ने यह भी कहा कि जूता व्यवसाय, गरीब, मजदूर और दलितों का संगठन है. अगर 1 मई तक ट्रेड टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा. उसमें अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होगा.

'दलितों के उत्थान के बजाय हो रहा उत्पीड़न'
द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि 25 से कम कारीगर वाले कारखानों पर भी शुल्क लगा दिया है. 25 से अधिक कारीगरों वाले कारखानों पर अलग शुल्क है. यह गुलामी की वह अनुभूति है, जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के आने पर भारतियों ने महसूस की थी. एक तरफ दलितों के उत्थान की बात और दूसरी तरफ टैक्सों का बोझ है. यह आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की तरह है. टैक्स जनता की भलाई के लिए उपयोग होता है, परन्तु यहां टैक्स के नाम पर दलित समाज की राजधानी में दलितों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है. टीटीजेड के नियमों के कारण कोई नया कारखाना नहीं खोल सकता, जो कारखाने हैं, वो मंदी, महंगाई और टैक्स के बोझ के कारण बंद हो रहे हैं.

भीम युवा व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप पिप्पल ने कहा कि नगर निगम जूता व्यापारियों की पीड़ा समझे. पहले ही खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे माल के दाम 30 से 100 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. ऐसे समय में मदद के बजाय व्यापारियों पर नए कर का बोझ लादा जा रहा है. 25 कारीगरों से कम के कारखानों को रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती है. नगर निगम नए नियम बना रहा है.


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