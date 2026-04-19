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आगरा : शूज़ कारोबारियों का नगर निगम को अल्टीमेटम, जानिए क्या है मामला

आगरा : मिडिल-ईस्ट के युद्ध की वजह से आगरा के जूता कारोबारी एक तरफ मंदी और महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं, अब नगर निगम ने भी उन पर ट्रेड टैक्स लगातार झटका दे दिया है. ऐसे में कारोबारियों को और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि नगर निगम के ट्रेड टैक्स को लेकर आगरा में शूज कारोबारी एकजुट हो गए हैं. कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम ने 1 मई तक लगाए गए ट्रेड टैक्स को वापस नहीं लेती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे और शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर चक्का जाम कर देंगे.



दरअसल, नगर निगम ने शूज कारोबारियों पर ट्रेड टैक्स लगाया है, जिससे शूज कारोबारी आक्रोशित हैं क्योंकि उनका कारोबार पहले से ही मंदी का सामना कर रहा है. अब नगर निगम का यह टैक्स उन्हें और मुसीबत में डाल देगा. इधर शूज कारोबार को बचाने के लिए शूज कारोबारियों के संग मजदूर और दस्तकार भी सामने आ गए हैं. द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन, भीम युवा व्यापार मंडल, भीम युवा व्यापार संगठन की संयुक्त बैठक हुई, जहां मजदूर दिवस यानी एक मई तक का अल्टीमेटम नगर निगम को दिया गया. इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन की नई रणनीति भी बनाई जा रही है.

'1 मई तक ट्रेड टैक्स वापस ले नगर निगम'

द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि यदि एक मई तक नगर निगम ने ट्रेड टैक्स का तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो शूज कारोबार से जुड़े लगभग साढ़े तीन लाख परिवार के हजारों की संख्या में जूता व्यापारी, कारीगर सड़कों पर उतरेगा. उसके बाद शहीद स्मारक से लेकर नगर निगम तक चक्का जाम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ अनुदान और राशन देने की बात करती है, दूसरी तरफ आगरा नगर निगम रोटी छीनने की बात कर रहा है. विजय सामा ने यह भी कहा कि जूता व्यवसाय, गरीब, मजदूर और दलितों का संगठन है. अगर 1 मई तक ट्रेड टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा. उसमें अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होगा.