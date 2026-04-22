दिल्ली: नरेला में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर विभाग की 19 गाड़ियां मौके पर
सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया और मौके पर एक के बाद एक कुल 19 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं.
Published : April 22, 2026 at 11:45 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जूते-चप्पल बनाने वाली तीन मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा.
राहत की बात यह रही कि अब तक किसी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि आग अचानक फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई.
फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री जैसे रबर और प्लास्टिक होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. घटना के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था, लेकिन समय रहते सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि असली कारणों की जांच जारी है.
#WATCH | Delhi: Fire breaks out at a shoe factory in Narela. Fire tenders rushed to the spot. Firefighting operations are underway. pic.twitter.com/kKGiC5r8FF— ANI (@ANI) April 22, 2026
फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है और कूलिंग का काम जारी है. इस हादसे में किसी के हताहत न होने से बड़ी राहत मिली है, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
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