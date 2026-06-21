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जूता कारोबारी ने शादी के 6 माह बाद सोशल मीडिया पर की पोस्ट, फिर कर लिया सुसाइड

गौरव ने 6 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी. परिजनों ने लगाए ससुराल वालों पर गंभीर आरोप

(IANS)
सांकेतिक तस्वीर ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
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आगरा : शाहगंज थाना क्षेत्र में एक जूता कारोबारी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है. खुदकुशी करने से पहले कारोबारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कुछ लोगों पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के बारहखंबा का है. डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि बारहखंबा निवासी 27 वर्षीय जूता कारोबारी गौरव ने आत्महत्या की है. छानबीन में पता चला कि गौरव ने 6 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी. सुसाइ़ड करने से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया है, जिसमें कई लोगों पर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं.

मृतक गौरव के छोटे भाई रोहित का आरोप है कि शादी के बाद अंजू ने घर में कलह शुरू कर दी थी. एक माह पहले अंजू झगड़ा करके चली गई थी. परिवार बचाने के लिए भाई गौरव ने दौरेठा में ससुराल के पास ही किराए का कमरा ले लिया था और पत्नी अंजू के साथ रह रहा था.

भाभी अंजू के भाई की पत्नी ने भी फांसी लगाई थी. जिसका मामला दर्ज है. इस मामले को निपटाने के लिए गौरव से अंजू, उसका भाई राजेश और अंजू की मां 5 लाख रुपए मांग रहे थे. उसने रुपये देने में आना काना की तो 15 दिन पहले झगड़ा करके भाभी अंजू ने भाई को किराए के कमरे से भगा दिया था. इसके बाद से भाई घर आकर रह रहा था. शुक्रवार रात पूरा परिवार एक दावत में गया था. घर पर भाई गौरव अकेला था. अवसाद के चलते शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे उसने फंदे पर लटक कर जान दे दी.

सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट
मृतक गौरव के छोटे भाई रोहित ने बताया कि भाई ने आत्महत्या से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर अपना सुसाइड नोट पोस्ट किया है. जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.


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