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घटिया निर्माण को लेकर विधायक ने अधिकारियों पर जताई नाराजगी, कह दी ये बड़ी बात

भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण में अनियमिता का आरोप लगाया.

MLA Lalaram Bairwa
मौके पर विधायक लालाराम बैरवा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 1:28 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण में अनियमिता का आरोप लगाते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की. इस दौरान मौके पर ही अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक ने कहा कि बकवास बंद करो. ठेकेदार को नोटिस देकर पुन: अच्छा निर्माण करवाओ. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्य में निर्माण के प्रति कोताही व कचरा काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने गुरुवार को शाहपुरा में चार करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाली निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही एवं गुणवत्ता मानकों की खुली अनदेखी सामने आने पर विधायक ने मौके पर ही कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कारवाई के निर्देश दिए.

अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक (ETV Bharat Bhilwara)

विधायक द्वारा निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि भवन निर्माण में उपयोग में ली जा रही सामग्री अत्यंत निम्न स्तर की है. दीवारों की चिनाई इतनी कमजोर पाई गई कि हाथ लगाने मात्र से ही पत्थर व चिनाई टूटकर गिरने लगी. निर्माण कार्य में प्रयुक्त बजरी, गिट्टी एवं अन्य सामग्री भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली.

निर्माण की स्थिति देखकर विधायक डॉ. बैरवा ने इसे जनता के धन का दुरुपयोग बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) शाहपुरा के अधिकारियों को तलब किया. अधिकारियों के पहुंचने पर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर उन्हें निर्देश दिए गए कि गुणवत्ता मानकों के विपरीत किए गए समस्त निर्माण कार्य को तत्काल हटाया जाए और पुनः निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्माण कराया जाए.

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वहीं, विधायक डॉ. बैरवा ने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करना उनकी जिम्मेदारी है और यदि भविष्य में ऐसी अनियमितता दोबारा सामने आई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि साला मजाक बना रखा घटिया निर्माण के चलते कभी छत गिर जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कारवाई करो नहीं तो कारवाई के लिए तैयार रहो. ठेकेदार को नोटिस देकर काम को बंद करवाओ मैं खुद यहा आकर देखूंगा, फिर आगे के काम की शुरुआत करनी है. निर्माण क्वालिटीज मे समझौता नहीं होना चाहिए.

अधिकारी सुनिश्चित करें कचरा काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. इस दौरान विधायक ने मौके पर बन रही दीवार को तोड़कर गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किये. मैं निर्माण कार्य की एक-एक चीज को अच्छी तरह जानता हूं. बिल्डिंग किस तरह बनाई जाती है. विधायक को अधिकारी ने कहा कि सीलिंग के वजह से दीवार खराब हो रही है. जिस पर विधायक ने कहा कि फालतू की बकवास मत करना. मैं पहले कह देता हूं, कोई बहाना बनाकर बात को ढंकने की कोशिश की तो गलत है.

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SHODDY CONSTRUCTION IN BHILWARA
EXPRESSED DISPLEASURE AT OFFICIALS
कठोर कार्रवाई करने के निर्देश
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