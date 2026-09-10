कल्याणपुर हत्याकांड: ससुर की मौत और तुम तो धोखेबाज हो' गाने पर बहू का बेफिक्र डांस; शालू का चौंकाने वाला वायरल वीडियो
कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में वायरल वीडियो बना पुलिस की जांच का आधार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 11:18 AM IST
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में सामने आए एक वायरल वीडियो ने सबको चौंका दिया है. जिस वक्त 63 वर्षीय विनीत मिनोचा की हत्या हो रही थी, उसी समय उनकी 35 वर्षीय बहू शालू कॉस्मोजिन लाउंज में 'तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो' गाने पर बेफिक्र होकर डांस कर रही थी.
घटना की रात 5 सितंबर को शालू ने पहले ही अपने नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर को फ्लैट पर बुलाकर बेडरूम में छिपा दिया था और बालों में गजरा लगाकर पति सुब्रत के साथ पार्टी में चली गई थी. पार्टी के दौरान शालू लगातार फोन पर नौकरों को गाइड करती रही.
योजना के तहत नौकरों को ससुर की सोते वक्त हत्या करनी थी, जिससे मामला हार्ट अटैक लगे, लेकिन विनीत मिनोचा के अचानक कमरे में आ जाने पर विशाल और राजकिशोर ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद नौकर विशाल ने फोन पर शालू को हत्या की सूचना दी, जिसके बाद शालू रात करीब 3 बजे घर लौटकर ससुर का शव देखकर चीखने-चिल्लाने का नाटक करने लगी.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 सितंबर को मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मीडियाकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर हत्यारोपी विशाल ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि कारोबारी की हत्या उसने बहू शालू के कहने पर की थी. इसके बाद पुलिस ने शालू से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने भी अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि ससुर द्वारा उस पर बंदिशें लगाने और सीसीटीवी से निगरानी रखने के कारण उसने यह साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन शालू को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.