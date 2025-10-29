ETV Bharat / state

सड़क पर तेंदुए की वॉकिंग, जांजगीर चांपा के मड़वा प्लांट से आई हैरान करने वाली तस्वीरें

जांजगीर चांपा: मड़वा पावर प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लांट के वॉच टावर से एक कर्मचारी ने अपने मोबाइल कैमरे में एक खतरनाक तेंदुए का वीडिओ कैप्चर किया. प्लांट के कैंपस में तेंदुए का घूमते हुए वीडियो बनाकर कर्मचारी ने वायरल कर दिया. मड़वा पावर प्लांट रिहायशी इलाके से सटा हुआ क्षेत्र है. तेंदुए के प्लांट कैंपस में घूमने का वीडियो जिसने भी देखा वो डर गया. प्लांट के कर्मचारी भी अब सतर्कता बरत रहे हैं. वन विभाग की टीम ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है. एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम आस पास के इलाकों में घूम घूमकर लोगों को सचेत कर रही है. कई गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है.

तेंदुए का वॉकिंग करता वीडियो हुआ वायरल: तेंदुए को रिहायशी इलाके से बाहर भगाने के काम में वन विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं. वन विभाग की टीम घनी झाड़ियों और सुनसान इलाकों में तेंदुए की तलाश कर रही है. वीडियो सामने आने बाद तेंदुए की मौजूदगी का कोई सुराग टीम को नहीं मिला है.

हैरान करने वाली तस्वीरें (ETV Bharat)

मड़वा पावर प्लांट में दिखा तेंदुआ: जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर अटल बिहारी वाजपेई विद्युत संयन्त्र स्थापित है. यहां वॉच टावर पर गार्ड की हमेशा तैनाती होती है. जिस दिन तेंदुआ कैंपस के पास नजर आया उस दिन भी वॉच टावर पर गार्ड तैनात था. गार्ड ने तुरंत तेंदुए का वीडियो बना लिया. जिस वक्त गार्ड ने तेंदुए का वीडियो बनाया उस वक्त तेंदुआ प्लांट एरिया के भीतर बने सीसी रोड में आराम से चलहकदमी करता नजर आया. बाद में तेंदुआ आराम से घनी झाड़ियों में गुम हो गया. तेंदुए के दिखाई देने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग और प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी जरुरी एहतियात बरत रहे हैं.