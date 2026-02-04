ETV Bharat / state

PNB गोल्ड लोन घोटाला मामले में चौंकाने वाले खुलासे, पीड़ितों ने कही ये बात

पीएनबी में करोड़ों का गोल्ड घोटाला ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू : नवलगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में गोल्ड लोन घोटाले के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जांच के दौरान ग्राहकों के गिरवी रखे असली सोने को नकली जेवरों से बदलकर गायब करने का बड़ा खेल सामने आया है. बैंक के सस्पेंड मैनेजर, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और उप प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने बैंक में रखे सोने को निजी गोल्ड लोन कंपनियों या अन्य बैंकों में गिरवी रखकर लोन उठाया. एएसपी देवेंद्र राजावत ने बताया कि पुलिस थाना नवलगढ़ में पीएनबी के प्रबंधक ने लिखित रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उनके बैंक में कार्यरत कर्मचारी द्वारा गोल्ड लोन दिए जा रहे थे. उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. मामला दर्ज करके जांच की जा रही है. नानसा गेट स्थित इस शाखा में गोल्ड लोन पैकेट्स की जांच में 73 पैकेटों में असली सोने की जगह नकली जेवर मिले. कुल करीब 4.198 किलोग्राम सोना गायब है, जिसकी कीमत लगभग 6.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है. बैंक ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग की शिकायत पर नवलगढ़ थाने में इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है. सीसीटीवी फुटेज में अमित जांगिड़ और संतोष सैनी को सोने के बॉक्स लेकर जाते और स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ करते देखा गया. पीड़ितों से सुनिए (ETV Bharat Jhunjhunu)