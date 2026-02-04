ETV Bharat / state

PNB गोल्ड लोन घोटाला मामले में चौंकाने वाले खुलासे, पीड़ितों ने कही ये बात

पीएनबी के एजीएम सुधीर कुमार साहू ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि जांच के बाद पात्र ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा.

पीएनबी में करोड़ों का गोल्ड घोटाला
पीएनबी में करोड़ों का गोल्ड घोटाला (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
झुंझुनू : नवलगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में गोल्ड लोन घोटाले के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जांच के दौरान ग्राहकों के गिरवी रखे असली सोने को नकली जेवरों से बदलकर गायब करने का बड़ा खेल सामने आया है. बैंक के सस्पेंड मैनेजर, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और उप प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने बैंक में रखे सोने को निजी गोल्ड लोन कंपनियों या अन्य बैंकों में गिरवी रखकर लोन उठाया.

एएसपी देवेंद्र राजावत ने बताया कि पुलिस थाना नवलगढ़ में पीएनबी के प्रबंधक ने लिखित रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उनके बैंक में कार्यरत कर्मचारी द्वारा गोल्ड लोन दिए जा रहे थे. उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. मामला दर्ज करके जांच की जा रही है. नानसा गेट स्थित इस शाखा में गोल्ड लोन पैकेट्स की जांच में 73 पैकेटों में असली सोने की जगह नकली जेवर मिले. कुल करीब 4.198 किलोग्राम सोना गायब है, जिसकी कीमत लगभग 6.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है. बैंक ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग की शिकायत पर नवलगढ़ थाने में इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है. सीसीटीवी फुटेज में अमित जांगिड़ और संतोष सैनी को सोने के बॉक्स लेकर जाते और स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ करते देखा गया.

ग्राहकों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं. एक महिला कर्मचारी ने 15 मई 2025 को पीएनबी में 5.43 लाख का लोन लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मी जनवरी 2026 में उसी सोने से उसकी कंपनी (जहां महिला काम करती थी) में लोन लेने पहुंचा तो जेवर पहचान लिए. बैंक ने सात दिन टालमटोल के बाद जेवर लौटाए. देवा की ढाणी निवासी पूनम कुमारी ने 3 दिसंबर 2024 को 662.55 ग्राम जेवर गिरवी रखकर 10.29 लाख का लोन लिया, लेकिन अब जेवर गायब बताए जा रहे हैं. झाड़ेवा के कैलाश का आरोप है कि 200 ग्राम सोना देकर लोन लिया, लेकिन पूरी रकम नहीं मिली और सोना भी गायब.

ग्राहकों का कहना है कि घोटाला 6.50 करोड़ का नहीं, बल्कि 10 करोड़ से अधिक का हो सकता है. शाखा में 450 पैकेट्स में से 250 में गड़बड़ी की आशंका है. बैंक ने 16 करोड़ के लोन दिए थे, लेकिन आधे सोने को गायब कर दूसरी जगह गिरवी रखा गया. डेयरी और महिला शक्ति योजना के ऋणों में भी हेराफेरी की बात सामने आ रही है. पीएनबी के एजीएम सुधीर कुमार साहू ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि जांच के बाद पात्र ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा. विशेष टीम गठित कर शिकायतों की जांच की जा रही है और पूरा क्लेम दिलवाया जाएगा. पुलिस जांच जारी है, जबकि बैंक ने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है.

