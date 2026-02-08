ETV Bharat / state

7 साल से चल रहा था अंजली का अफेयर, परिवार वालों ने करवाई शादी तो रची साजिश, पति को मरवाया

अनूपगढ़ में राजा रघुवंशी मर्डर की तर्ज पर हत्याकांड मामले में कई खुलासे हुए हैं.

अंजली-आशीष , तीनों आरोपी
अंजली-आशीष , तीनों आरोपी (ETV Bharat Sriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) : रावला थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की रात हुई आशीष कुमार की हत्या सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि रिश्तों की उलझन, जबरन शादी और सोची-समझी साजिश की भयावह दास्तान है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की मास्टरमाइंड खुद आशीष की पत्नी अर्जु उर्फ अंजली थी, जिसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

शादी में हुई मुलाकात, वहीं से शुरू हुआ रिश्ता : करीब सात साल पहले एक शादी समारोह के दौरान अंजली की मुलाकात संजय से हुई थी. उस वक्त संजय वहां वेटर का काम कर रहा था. बातचीत हुई, नंबर भी दिया गया, लेकिन अंजली के पास मोबाइल नहीं होने के कारण संपर्क नहीं हो सका. वक्त बीतता गया, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर जोड़ दिया. वर्ष 2024 में अंजली ने मोबाइल लिया और उसी के बाद संजय से दोबारा संपर्क किया. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया.

सीओ अनूपगढ़ प्रशांत कौशिक (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें. अनूपगढ़ में राजा रघुवंशी मर्डर की तर्ज पर रची साजिश: 'संस्कारी बहू' ने शादी के 3 महीने बाद प्रेमी से कराई पति की हत्या

परिवार ने करवा दी शादी, लेकिन दिल कहीं और था : 30 अक्टूबर 2025 को अंजली के परिजनों ने उसकी शादी रावला निवासी आशीष कुमार से कर दी. आशीष एमएससी पास था, पढ़ा-लिखा और शांत स्वभाव का युवक था. अंजली भी बीकॉम ग्रेजुएट थी. शादी के बाद अंजली रावला चली गई, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा. सादुलशहर से रावला की करीब 225 किलोमीटर की दूरी उसके लिए सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी भी बन गई. वह इस शादी से खुश नहीं थी और लगातार संजय के संपर्क में बनी रही.

मायके से लौटते ही बना हत्या का प्लान : आशीष की हत्या से करीब 16 दिन पहले अंजली मायके गई थी. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान उसने संजय के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. शादी के बाद अंजली और संजय की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप पर कॉल के जरिए लगातार बातचीत होती रही. जिस दिन हत्या हुई, उसी दिन दोनों के बीच 5 से 7 बार बात हुई थी.

पढ़ें. दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे की पति की हत्या, तीन गिरफ्तार

घूमने का बहाना और मौत की रात : 30 जनवरी की रात खाना खाने के बाद अंजली रोज की तरह घूमने का बहाना बनाकर आशीष को घर से बाहर ले गई. पहले से तय प्लान के मुताबिक उसने संजय को फोन कर लोकेशन बता दी. संजय अपने दो साथियों रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ के साथ गांव 01 केएलएम की सड़क पर झाड़ियों में छिपकर बैठा था. जैसे ही अंजली आशीष को लेकर वहां पहुंची, उसके इशारे पर तीनों ने आशीष पर डंडों से ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर चोटों के बावजूद जब आशीष की सांसें चलती रहीं तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया.

लूट का नाटक और बेहोशी का ड्रामा : हत्या के बाद वारदात को लूट या एक्सीडेंट दिखाने के लिए अंजली ने अपने कानों के झुमके और आशीष का मोबाइल आरोपियों को दे दिया. खुद वह सड़क पर बेहोशी की हालत में लेट गई. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को रावला सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें. पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, प्रेमी से करवाया मर्डर, दोनों आरोपी​ गिरफ्तार

पोस्टमॉर्टम ने खोली सच्चाई : मेडिकल ऑफिसर डॉ. राकेश गहन ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ किया कि आशीष के सिर के पीछे गंभीर चोटें थीं और मौत दम घुटने से हुई. इसके बाद पुलिस का शक गहराया और जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई. एसपी अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस ने अंजली, उसके प्रेमी संजय, रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ अनूपगढ़ प्रशांत कौशिक के अनुसार, तीनों युवकों को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जबकि अंजली को 2 दिन की रिमांड के बाद बीकानेर कारागृह भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस खौफनाक साजिश से जुड़े और भी तथ्य जल्द सामने लाए जाएंगे.

TAGGED:

ANUPGARH ASHISH KUMAR MURDER
ASHISH KUMAR MURDER CASE
WIFE PLANNED MURDER WITH LOVER
अनूपगढ़ में पति की हत्या
WIFE KILLED HUSBAND WITH LOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.