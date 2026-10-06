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क्वार्टर में जुटे अभ्यर्थी, मोबाइल जब्त, रटाए गए जवाब, JSSC-CGL में ‘सेटिंग’ की पूरी कहानी

रांची: जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर चल रही सीआईडी जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. अदालत को दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से पहले ही कथित ‘सेटिंग’ का पूरा इंतजाम किया गया था. इसमें अभ्यर्थियों को एक तय जगह पर जुटाने, उनके मोबाइल फोन जमा कराने और परीक्षा में आने वाले सवालों के उत्तर याद कराने तक की व्यवस्था शामिल थी.

इस कथित सेटिंग में पैसे का पहलू भी सीआईडी की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जांच सामग्री में अभ्यर्थियों को व्यवस्थित करने और कथित तौर पर उनका चयन सुनिश्चित कराने से जुड़े बड़े आर्थिक लेन-देन का उल्लेख किया गया है. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच में मिले वित्तीय सुराग और भुगतान से संबंधित बयान भी ऐसे तथ्य हैं, जिनकी ट्रायल के दौरान विस्तृत जांच की जानी है. सीआईडी कथित पेपर लीक की जांच केवल प्रश्न और उत्तर पहुंचाने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरी व्यवस्था में पैसे किस तरह जुड़े थे.

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि दुग्धा के क्वार्टर में अभ्यर्थियों को जो प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराई गई थी, वह बाद में वास्तविक जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के सवालों से मेल खाती थी. अदालत के आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष की दलील के अनुसार, परीक्षा से ठीक पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का एक तय स्थान पर पहुंचना, वहां प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराया जाना और फिर उसी सामग्री का वास्तविक परीक्षा से मेल खाना प्रथमदृष्टया पहले से तैयार परीक्षा लीक या सेटिंग तंत्र की ओर संकेत करता है.

जांच में मोबाइल फोन जमा कराने का तथ्य भी महत्वपूर्ण माना गया है. सीआईडी का दावा है कि अभ्यर्थियों को एक स्थान पर एकत्र करने के बाद उनके फोन अपने पास रख लिए गए और फिर प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराई गई. अभ्यर्थियों को कथित तौर पर परीक्षा से पहले उत्तर याद कराए गए, ताकि परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद उन्हें किसी सामग्री की जरूरत न पड़े. सीआईडी इसे किसी एक अभ्यर्थी द्वारा की गई व्यक्तिगत नकल का मामला नहीं, बल्कि कई लोगों और लाभार्थियों से जुड़ी संगठित व्यवस्था के रूप में देख रही है.

उमेश कुमार राय से संबंधित बयान में अभ्यर्थियों की कथित ‘सेटिंग’, कितने अभ्यर्थियों को लाना है और उनका चयन सुनिश्चित कराने के लिए दिए जाने वाले पैसे को लेकर बातचीत का विवरण सामने आया है. इसके बाद रितेश सिंह उर्फ मुन्ना और मिथिलेश सिंह उर्फ आर.के. सिंह कथित तौर पर प्रश्न-उत्तर सामग्री लेकर वहां पहुंचे. आरोप है कि इसके बाद वहां मौजूद अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए और उन्हें उपलब्ध कराए गए उत्तर याद करने के लिए कहा गया.

सीआईडी की ओर से अदालत में रखी गई जांच सामग्री के अनुसार, 20 सितंबर 2024 को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दुग्धा स्थित क्वार्टर में लाया गया था. यह तारीख जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले की थी. परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी.

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण केंद्र बोकारो के दुग्धा स्थित बीसीसीएल क्वार्टर बताया गया है. सीआईडी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि परीक्षा से ठीक पहले यहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जुटाया गया था. इसके बाद कथित प्रश्न-उत्तर सामग्री वहां पहुंचाई गई और अभ्यर्थियों को उसे याद कराया गया. सबसे गंभीर बात यह है कि जांच के अनुसार वहां उपलब्ध कराई गई सामग्री के सवाल बाद में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाते थे.

सीआईडी के मुताबिक, उमेश राय के खिलाफ सामने आई बातें केवल एक बयान तक सीमित नहीं हैं. सह-आरोपी अभय कुमार तिवारी के बयान में भी दुग्धा स्थित उमेश राय के क्वार्टर पर अभ्यर्थियों को प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराए जाने का जिक्र है. अभय के बयान के अनुसार, अभ्यर्थियों को सामग्री उपलब्ध कराने के बाद उसे नष्ट भी कर दिया गया था. सीआईडी ने इसी आधार पर अदालत में तर्क दिया कि दुग्धा के क्वार्टर का कथित इस्तेमाल केवल एक व्यक्ति के बयान पर आधारित आरोप नहीं है. सीआईडी ने आरोपियों के बीच संबंधित तारीखों के आसपास हुए संपर्क को लेकर सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए हैं. इन्हें वित्तीय लेन-देन और आरोपियों के बयानों के साथ जोड़कर जांच की जा रही है.

अभय के भाई और पत्नी का भी हुआ था चयन

जांच आगे बढ़ने पर अभय कुमार तिवारी के साथ उसके परिवार के सदस्यों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. अभय के भाई अक्षय कुमार तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षा में चयन हुआ था. सीआईडी जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों को अभय तिवारी की सहायता से चयन मिला. इसके बाद अक्षय कुमार तिवारी और सुषमा कुमारी को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया. कॉल लॉग विश्लेषण और अन्य सामग्री के आधार पर सीआईडी ने उनकी कथित भूमिका सामने आने की बात कही है.

एक परीक्षा केंद्र नहीं, कई जगहों से उठे थे सवाल

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर संदेह केवल दुग्धा के क्वार्टर तक सीमित नहीं था. मामले की शुरुआती शिकायत में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पहले संदिग्ध तरीके से मोबाइल फोन पर बातचीत कर उत्तर लिखे जाने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है. धनबाद के बलियापुर परीक्षा केंद्र पर एक व्यक्ति को फोन पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिखते देखने का आरोप है. धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी इसी तरह की घटना का जिक्र है. आरोप है कि जब एक व्यक्ति से उसके पास मौजूद कागज दिखाने को कहा गया तो उसने उसे फाड़ दिया और वहां से भाग गया. फटे कागजों को जोड़ने पर उनमें सवालों के उत्तर लिखे होने की बात सामने आई. रांची के रातू के मखमंद्रो केंद्र पर भी फोन पर बात करने के बाद अखबार पर कुछ लिखने और बाद में उन उत्तरों के परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खाने का आरोप लगाया गया था.

आसनसोल के होटल और नियामतपुर के मैरिज हॉल का भी जिक्र

मामले की शुरुआती जांच में ही यह दावा किया गया था कि परीक्षा से दो-तीन दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों को आसनसोल के एक होटल और नियामतपुर के एक मैरिज हॉल में भी इकट्ठा किया गया था, जहां उन्हें कथित तौर पर उत्तर उपलब्ध कराए गए. इस दौरान मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू तक में बैठ कर प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप लगाए गए थे.

सीआईडी की नजर में साधारण नकल नहीं, संगठित ‘सेटिंग नेटवर्क’

सीआईडी पूरे घटनाक्रम को अलग-अलग अभ्यर्थियों द्वारा की गई साधारण नकल के बजाय कथित तौर पर संगठित परीक्षा सेटिंग नेटवर्क के रूप में देख रही है. सीआईडी का आरोप है कि अभ्यर्थियों को पहले से चिह्नित कर एक स्थान पर बुलाया गया, प्रश्न-उत्तर सामग्री पहुंचाई गई, मोबाइल जमा कराए गए, उत्तर याद कराए गए और चयन के लिए कथित आर्थिक लेन-देन भी हुआ. उमेश कुमार राय को इन्हीं आरोपों की वजह से अदालत ने जमानत नहीं दी थी. अदालत ने भी उपलब्ध जांच सामग्री पर गौर करते हुए कहा कि इस स्तर पर उमेश कुमार राय की प्रथमदृष्टया भूमिका सामने आती है. अदालत के आदेश के मुताबिक, कई अभ्यर्थियों की बाद में सफलता और कथित आर्थिक लेन-देन भी ऐसे तथ्य हैं जिन पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाना है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि संगठित पेपर लीक या अनुचित साधनों का नेटवर्क मेरिट को नुकसान पहुंचाता है, सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं पर लोगों का विश्वास कमजोर करता है और हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित करता है. इन्हीं तथ्यों और जांच में सामने आई सामग्री को देखते हुए अदालत ने अंततः उमेश कुमार राय को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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