ETV Bharat / state

Special : राजस्थान में हर तीसरा वयस्क तंबाकू की गिरफ्त में, खपत में जयपुर सबसे आगे

राजस्थान में तंबाकू का सेवन ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में तंबाकू के सेवन से जुड़े आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं और आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति तंबाकू की गिरफ्त में है. तंबाकू की खपत में जयपुर सबसे आगे है. ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS-2) की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में वर्तमान तंबाकू सेवन की दर 24.7 प्रतिशत है, पुरुषों में यह दर 39.6 प्रतिशत, जबकि महिलाओं में 9 प्रतिशत है यानी प्रदेश में पुरुषों के बीच तंबाकू सेवन का चलन महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है.