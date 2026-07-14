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Leopard vs Calf Fight : तेंदुए का बछड़े पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला संघर्ष

​माउंट आबू में तेंदुए ने एक बछड़े पर हमला कर दिया. बछड़े के कड़े प्रतिरोध के बाद तेंदुआ भाग खड़ा हुआ.

CCTV में कैद हुई बछड़े और तेंदुए की जंग
CCTV में कैद हुई बछड़े और तेंदुए की जंग (cctv)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 9:04 AM IST

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सिरोही : हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों तेंदुओं की बढ़ती हलचल ने स्थानीय निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है. रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की लगातार दस्तक से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं. इसी बीच, ताजा मामला माचगांव स्थित अक्षय कॉलोनी से सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

​जहां 10 जुलाई की रात करीब 2 बजे, कॉलोनी की सड़क पर बैठे एक बछड़े पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. यह पूरी खौफनाक घटना वहां लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ दबे पांव आता है और बछड़े पर झपट्टा मारता है. लेकिन, बछड़े ने भी हार नहीं मानी. उसने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ तेंदुए का मुकाबला किया. दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही. आखिरकार, बछड़े के कड़े और आक्रामक प्रतिरोध के आगे तेंदुए को घुटने टेकने पड़े और वह बिना शिकार किए ही वहां से जंगल की तरफ भाग निकला.

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यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी आबूराज में तेंदुए की मौजूदगी कई बार सामने आ चुकी है. हाल ही में एक होटल की छत पर बंधे श्वान पर भी तेंदुए ने हमला किया था, लेकिन श्वान जंजीर से बंधा होने के कारण तेंदुआ उसे अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो पाया था. इन लगातार घटनाओं से साफ है कि तेंदुए अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय घरों से बाहर निकलना अब जोखिम भरा होता जा रहा है. बच्चों और पालतू पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई है. क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से रात्रि गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने तथा लोगों को सतर्क रहने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.

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