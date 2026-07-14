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Leopard vs Calf Fight : तेंदुए का बछड़े पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला संघर्ष

CCTV में कैद हुई बछड़े और तेंदुए की जंग ( cctv )

सिरोही : हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों तेंदुओं की बढ़ती हलचल ने स्थानीय निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है. रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की लगातार दस्तक से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं. इसी बीच, ताजा मामला माचगांव स्थित अक्षय कॉलोनी से सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. ​जहां 10 जुलाई की रात करीब 2 बजे, कॉलोनी की सड़क पर बैठे एक बछड़े पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. यह पूरी खौफनाक घटना वहां लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ दबे पांव आता है और बछड़े पर झपट्टा मारता है. लेकिन, बछड़े ने भी हार नहीं मानी. उसने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ तेंदुए का मुकाबला किया. दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही. आखिरकार, बछड़े के कड़े और आक्रामक प्रतिरोध के आगे तेंदुए को घुटने टेकने पड़े और वह बिना शिकार किए ही वहां से जंगल की तरफ भाग निकला. इसे भी पढ़ें: पलक झपकते ही लेपर्ड ने डॉग पर किया हमला, उठा ले गया मुंह में दबोच कर, देखें वीडियो