ETV Bharat / state

डीएआरटी से टाटा कैपिटल फाइनेंस को झटका, फर्जी कागजात पर लोन वसूली कैंसिल, प्रॉपर्टी लौटाने का आदेश

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों को बंधक रख उसके आधार पर की जा रही वसूली और जब्ती कार्रवाई रद्द कर दिया है.

टाटा कैपिटल फाइनेंस को झटका.
टाटा कैपिटल फाइनेंस को झटका. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज लिमटेड को डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DART) इलाहाबाद से झटका लगा है. अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों को बंधक रख उसके आधार पर की जा रही वसूली और जब्ती कार्रवाई रद्द कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने बंधक जमीन के कागजात और दस्तावेज उसके मूल स्वामी को लौटाने का आदेश दिया है. विक्रम ओम प्रकाश दमानी और मीनल ओम प्रकाश दमानी की अपील पर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर डी खरे ने यह आदेश दिया.

टाटा फाइनेंस ने देहरादून स्थित हुंडई डीलरशिप यूटोपिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया था. कर्ज के एवज में अपीलार्थी की प्रॉपर्टी बंधक रखी गई. कंपनी का खाता एनपीए हो गया तो टाटा फाइनेंस ने वसूली की कार्यवाही शुरू की. अपीलार्थी ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में चुनौती दी. डीआरटी देहरादून ने टाटा फाइनेंस के पक्ष में निर्णय सुनाया.

इसके खिलाफ डीएआरटी इलाहाबाद में अपील दाखिल की गई. अपीलार्थी के अधिवक्ता अंकित प्रकाश का कहना था कि इस मामले में देहरादून में दर्ज मुकदमे में पुलिस जांच के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बंधक संपत्ति के दस्तावेज लेते समय मूल स्वामी से मुलाकात नहीं की थी. अधिकारियों ने आरबीआइ की गाइडलाइन का पालन नहीं किया.

डीआरटी देहरादून ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि बंधक प्रॉपर्टी पर हस्ताक्षर प्रॉपर्टी के मूल स्वामी के नहीं है. फोरेंसिक लैब देहरादून की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बंधक कागजात पर फर्जी हस्ताक्षर हैं. इसके बावजूद टाटा फाइनेंस ने अपीलार्थी को रिकवरी नोटिस जारी कर बंधक संपत्ति की नीलामी की प्रकिया शुरू कर दी. अधिकरण ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने और दस्तावेज़ को देखने के बाद डीआरटी देहरादून के आदेश को रद्द कर दिया. अपीलार्थी को उसकी संपत्ति के दस्तावेज लौटाने और बंधक संपत्ति का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें : CM योगी जाएंगे जापान, 600 किमी की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर

TAGGED:

TATA CAPITAL FINANCE
SHOCK TO TATA CAPITAL FINANCE
DART ORDER
टाटा कैपिटल फाइनेंस को झटका
DART ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.