लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर गूंजेगी बुंदेलखंड की गौरव गाथा, शोभा यात्रा में देखेगी सांस्कृतिक विरासत की झलक

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली शोभा यात्रा बुंदेलखंड की थीम पर आधारित होगी. शोभा यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शौर्य, लोक परंपराओं और विविधता को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तैयारी में पूरी तरह से जुटा है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह थीम बुंदेलखंड की वास्तुकला, वीरतापूर्ण विरासत और सांस्कृतिक पहचान को उसके प्रतिष्ठित किलों-कालिंजर, झांसी, ओरछा, चरखारी और महोबा के माध्यम से प्रस्तुत करेगी, जो साहस, धरोहर और क्षेत्रीय कला-कौशल के प्रतीक हैं. शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शोभायात्रा में कथानक के माध्यम से बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत को सशक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें क्षेत्र के प्राचीन स्थापत्य, सांस्कृतिक परंपराओं, लोककला और जीवनशैली को रेखांकित करते हुए उसकी अलग पहचान को उभारा जाएगा. कथानक में वीरता और शौर्य के उन ऐतिहासिक प्रतीकों को भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने इस भाग को साहस और स्वाभिमान की भूमि के रूप में स्थापित किया है.

इसके अलावा बुंदेलखंड के किलों और महलों की पर्यटन संभावनाओं को दर्शाते हुए यह संदेश दिया जाएगा कि यह क्षेत्र विरासत, संस्कृति और पर्यटन के दृष्टिकोण से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनने की क्षमता रखता है. बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती शोभायात्रा दर्शकों को प्रदेश की विरासत, परंपरा और उत्सव के रंगों में सराबोर कर देगी.