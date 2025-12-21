ETV Bharat / state

लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर गूंजेगी बुंदेलखंड की गौरव गाथा, शोभा यात्रा में देखेगी सांस्कृतिक विरासत की झलक

शोभा यात्रा में कथानक के माध्यम से बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत को सशक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 10:30 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली शोभा यात्रा बुंदेलखंड की थीम पर आधारित होगी. शोभा यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शौर्य, लोक परंपराओं और विविधता को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तैयारी में पूरी तरह से जुटा है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह थीम बुंदेलखंड की वास्तुकला, वीरतापूर्ण विरासत और सांस्कृतिक पहचान को उसके प्रतिष्ठित किलों-कालिंजर, झांसी, ओरछा, चरखारी और महोबा के माध्यम से प्रस्तुत करेगी, जो साहस, धरोहर और क्षेत्रीय कला-कौशल के प्रतीक हैं. शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

शोभायात्रा में कथानक के माध्यम से बुंदेलखंड की गौरवशाली विरासत को सशक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें क्षेत्र के प्राचीन स्थापत्य, सांस्कृतिक परंपराओं, लोककला और जीवनशैली को रेखांकित करते हुए उसकी अलग पहचान को उभारा जाएगा. कथानक में वीरता और शौर्य के उन ऐतिहासिक प्रतीकों को भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने इस भाग को साहस और स्वाभिमान की भूमि के रूप में स्थापित किया है.

इसके अलावा बुंदेलखंड के किलों और महलों की पर्यटन संभावनाओं को दर्शाते हुए यह संदेश दिया जाएगा कि यह क्षेत्र विरासत, संस्कृति और पर्यटन के दृष्टिकोण से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनने की क्षमता रखता है. बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती शोभायात्रा दर्शकों को प्रदेश की विरासत, परंपरा और उत्सव के रंगों में सराबोर कर देगी.

बुंदेली सांस्कृतिक नृत्य कलाकार शोभायात्रा के दौरान रंगारंग प्रस्तुति देते हुए पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे नजर आएंगे. ढ़ोल-नगाड़ों की थाप के साथ उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति वातावरण को उत्साह से भर देगी. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा महज सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के शौर्य, स्वाभिमान और समृद्ध विरासत का उत्सव होगा.

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बुंदेलखंड थीम आधारित शोभा यात्रा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नवाचार और गरिमा के साथ प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम होगी. विभाग का प्रयास है कि शोभायात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की विशिष्ट पहचान और पर्यटन संभावनाओं को नई दिशा मिले.

