सौरभ बनकर लड़कियों को फंसाता था शोएब, सैलून संचालक पर धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो बरामद
आरोपी हिंदू पहचान का सहारा लेकर युवतियों का शारीरिक शोषण और धर्मांतरण की साजिश रच रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 9:58 AM IST
सैरपुर: सैरपुर पुलिस ने सौरभ सिंह बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले शोएब अख्तर को गिरफ्तार किया है. आरोपी गोंडा का रहने वाला है और लखनऊ में सैलून चलाता था. उसके मोबाइल से नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिनका उपयोग वह ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए करता था. हिंदू संगठनों की शिकायत और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सनातन संघ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा: सनातन संघ संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि रैथा रोड पर सैलून चलाने वाला एक युवक अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों से दोस्ती कर रहा है. संगठन के जिला अध्यक्ष अभय सिंह चौहान और अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी असलियत सामने आई. कार्यकर्ताओं ने उसे तत्काल सैरपुर पुलिस के हवाले कर दिया
मोबाइल में मिला फर्जी सोशल मीडिया साम्राज्य: पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपी की पहचान गोंडा निवासी शोएब अख्तर के रूप में हुई है. जांच के दौरान उसके पास से जो तथ्य मिले हैं, वे चौंकाने वाले हैं शोएब इंस्टाग्राम पर सौरभ सिंह के नाम से फर्जी अकाउंट चला रहा था, जिसमें उसने अपनी ही तस्वीरें लगा रखी थी. आरोपी के मोबाइल फोन से कई हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं. आरोप है कि वह युवतियों को बहला-फुसलाकर संबंध बनाता था और फिर अश्लील वीडियो के जरिए उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाता था.
नाबालिग युवती ने दर्ज कराई शिकायत: एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग हिंदू युवती ने भी हिम्मत दिखाते हुए शोएब के खिलाफ सैरपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि नाम और धर्म छिपाकर आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसाया था.
एसीपी ने बताया कि आरोपी शोएब पुलिस की गिरफ्त में है. उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की विस्तृत फॉरेंसिक जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.