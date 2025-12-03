ETV Bharat / state

चांदनी महल उपचुनाव में क्यों होती रही शेर-बकरी की चर्चा, जानिए पूरी कहानी

चांदनी महल के उपचुनाव में मोहम्मद इमरान को चुनाव लड़ाने के लिए शोएब इकबाल ने सबसे पहले 'शेर चुनाव चिन्ह' वाली पार्टी की खोज की.

शोएब इकबाल की वजह से पूरे चुनाव में शेर और बकरी की हुई चर्चा
शोएब इकबाल की वजह से पूरे चुनाव में शेर और बकरी की हुई चर्चा (ETV Bharat)
December 3, 2025

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव वाले सभी 12 वार्डों में सबसे हॉट सीट रही चांदनी महल. यहां मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुदस्सिर उस्मान और शोएब इकबाल समर्थित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी मोहम्मद इमरान के बीच थी. साथ ही यह निजी तौर पर शोएब इकबाल और पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के लिए भी वर्चस्व की लड़ाई थी. यहां के उपचुनाव में शेर और बकरी भी बहुत चर्चा में रहे. साथ ही 'देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया', यह नारा भी लोगों की जुबान पर लगातार गूंजता रहा. ऐसे में चांदनी चौक के उपचुनाव में शेर की एंट्री होने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है. दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है. सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की स्थापना 1939 में कांग्रेस से अलग होकर की थी.

इस तरह हुई चांदनी महल के उपचुनाव में शेर की एंट्री

आम आदमी पार्टी द्वारा अपने समर्थित प्रत्याशी को टिकट न देने से नाराज होकर मटिया महल से छह बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी. साथ ही वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. इससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और अन्य नेताओं ने भी शोएब इकबाल के प्रत्याशी को चांदनी महल वार्ड का उपचुनाव हराकर सबक सिखाने की ठानी.

शोएब इकबाल ने 'शेर चुनाव चिन्ह' वाली पार्टी की खोज की. (ETV Bharat)

शेर चुनाव चिन्ह के कारण शोएब ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से उतारा प्रत्याशी

शोएब इकबाल ने इस दौरान तय किया था कि शेर चुनाव चिन्ह पर ही अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे और आम आदमी पार्टी को हराकर दिखाएंगे और साबित करेंगे कि शोएब इकबाल शेर ए दिल्ली हैं. चांदनी महल के उपचुनाव में मोहम्मद इमरान को चुनाव लड़ाने में शामिल रहे सलमान ने बताया कि शेर चुनाव चिन्ह के लिए शोएब इकबाल साहब ने फिर शेर चुनाव चिन्ह वाली पार्टी की खोज की तो उसमें निकला कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है. साथ ही यह पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है. इसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए खुद शोएब इकबाल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए और अपने प्रत्याशी मोहम्मद इमरान चौधरी का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से नामांकन कराया. फिर इमरान चौधरी को शेर चुनाव चिन्ह मिला और चुनाव प्रचार शुरू किया गया.

चांदनी महल के मतदाता और चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले निन्नी कुरैशी ने बताया, ''शोएब इकबाल को पुरानी दिल्ली का शेर यानी शेर ए दिल्ली कहा जाता है. इलाके के लोग उन्हें इस उपाधि से नवाजते हैं. जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनको इस चुनाव में हराने के लिए रणनीति बनानी शुरू की तो शोएब इकबाल ने ऐलान कर दिया कि मैं शेर हूं शेर को हराना मुश्किल है. साथ ही उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को हराने का बिगुल फूंक दिया था.''

AAP के नेताओं ने शेर को बकरी बनाने जैसे दिए बयान

चांदनी महल के उपचुनाव में पूरी तरह एक्टिव रहे मोहम्मद इफ्राहीम ने बताया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी चांदनी महल के उपचुनाव को अपनी नाक का सवाल बनाते हुए यहां डेरा डाल दिया था. भारद्वाज ने चांदनी महल में चुनाव-प्रचार के दौरान यह भी बयान दिया कि हम शेर को इस बार बकरी बना देंगे. यह सर्कस का नकली शेर है. यह बीजेपी का शेर है उनके कहने पर चुनाव लड़ रहा है. इसके बाद शेर और बकरी की चर्चा चांदनी चौक के गली-गली और चौक चौराहों पर होने लगी. इस तरह से शोएब इकबाल के समर्थक पूरे चुनाव में शेर आया शेर आया के नारे लगाकर चुनाव-प्रचार करते रहे. वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता शेर को सर्कस का शेर बताने और शेर को बकरी बनाने के बयान देते हुए प्रचार करते रहे. हालांकि, आखिरकार शोएब इकबाल और दूसरी तरफ पूरी आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को जीत मिली.

शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को जीत मिली.
शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को जीत मिली. (ETV Bharat)

मटिया महल में 32 सालों से है शोएब इकबाल का दबदबा

शोएब इकबाल के राजनीतिक करियर की बात करें तो 32 साल में उन्होंने लगातार पार्टियां बदलीं लेकिन, उन पर जनता का विश्वास नहीं बदला. वो किसी भी पार्टी में रहे हों पर जनता का विश्वास उन पर बना रहा और जनता उन्हें चुनाव जिताती रही. शोएब इकबाल ने अपना पहला चुनाव 1993 में जनता दल से लड़ा था और जीता था. उसके बाद 1998 का चुनाव भी जनता दल से लड़ा और जीता. फिर 2003 के चुनाव में वह जनता दल (सेक्युलर) पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी में शामिल हो गए. 2003 का चुनाव जनता दल सेक्युलर से जीता. इसके बाद 2008 का चुनाव उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से लड़ा और जीत दर्ज की. उसके बाद फिर 2013 के चुनाव में वह जेडीयू में शामिल हुए और जेडीयू से जीत दर्ज की.

इसके बाद, 2015 का चुनाव शोएब इकबाल ने कांग्रेस से लड़ा. लेकिन, आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान से हार का सामना करना पड़ा. फिर 2020 के चुनाव से पहले शोएब इकबाल कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव में फिर जीत दर्ज की. 2025 के चुनाव में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ाया और बेटे ने भी जीत दर्ज की. अब चांदनी महल उपचुनाव में उनके समर्थित प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी द्वारा टिकट न देने से नाराज होकर उन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद अब वह नवंबर माह में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक से उन्होंने मोहम्मद इमरान चौधरी को चांदनी महल वार्ड से निगम का उपचुनाव लड़ाया और जीत दर्ज की.

