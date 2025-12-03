ETV Bharat / state

चांदनी महल वार्ड में अपने ही 'बागी नेता' से हार गई आम आदमी पार्टी, जानें क्यों चर्चा में हैं शोएब इकबाल

शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान ने AAP प्रत्याशी मुद्दस्सिर को 4692 वोटों से हराया

शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान की जीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें सबसे हॉट सीट चांदनी महल का चुनावी परिणाम भी आ गया है. वैसे तो यह चुनाव बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का था. जिसमें मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच था. लेकिन, चांदनी महल एक अकेली ऐसी सीट थी जिस पर भाजपा और कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं थे.

चांदनी महल वार्ड में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के बागी नेता और निगम चुनाव से पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए शोएब इकबाल और आम आदमी पार्टी के बीच था. एक तरफ शोएब इकबाल और दूसरी तरफ पूरी आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को जीत मिली.

इसके साथ ही शोएब इकबाल ने चांदनी महल वार्ड में एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए आम आदमी पार्टी को पटखनी दे दी. इतना ही नहीं शोएब इकबाल ने यह ऐलान भी कर दिया कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म है. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अब आगामी निगम चुनाव में दिल्ली नगर निगम की सभी 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

जीत के बाद जश्न की तस्वीरें (ETV BHARAT)

मैं किसी से नहीं बिगाड़ता उन्होंने खुद बिगाड़ी है. उन्होंने मेरी राजनीति को खत्म करने के लिए पहले से ही साजिश करना शुरू कर दिया था- शोएब इकलाब

चांदनी महल में बरकरार रही शोएब इकबाल की 32 साल से चली आ रही बादशाहत
पुरानी दिल्ली की बात करें तो शोएब इकबाल की छवि यहां की जनता के बीच काफी अच्छी है. उनकी लोगों में पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें उनके समर्थक और चाहने वाले शेर-ए-दिल्ली के खिताब से नवाजते हैं.

शोएब इकबाल खुद मटिया महल विधानसभा से छह बार विधायक रहे हैं. साथ ही सातवीं बार उनका बेटा आले मोहम्मद इकाबल इस सीट से विधायक है. मात्र एक बार शोएब इकबाल को वर्ष 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर में हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा न कभी शोएब इकबाल चुनाव हारे हैं और न ही उनके द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए किसी प्रत्याशी की चुनाव में हार हुई.

IAFB के मोहम्मद इमरान की जीत (ETV BHARAT)

शोएब इकबाल वर्ष 1993 में पहली बार मटिया महल से विधायक बने थे. उसके बाद से लगातार 2015 तक पांच बार विधायक रहे. 2015 में हार के बाद 2020 में फिर विधायक बने. इसके बाद 2025 में खुद चुनाव न लड़कर बेटे आले मोहम्मद इकबाल को चुनाव लड़ाया और जीत दर्ज की. इस तरह शोएब इकबाल का मटिया महल विधानसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाले वार्ड चांदनी महल पर 32 साल से उनकी बादशाहत बरकरार है.

मोहम्मद इमरान (ETV BHARAT)
चांदनी महल के बाद अब निगम की 250 सीटों पर लड़ेंगे चुनावः शोएब इकबालचांदनी महल उपचुनाव जीतने के बाद शोएब इकबाल के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि अब वह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से ही आगामी निगम चुनाव 2027 में सभी 250 वार्ड पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से पूरी तरह से खत्म करेंगे.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग यह कह रहे थे कि शोएब इकबाल की राजनीति खत्म कर देंगे शेर को बकरी बना देंगे. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चांदनी महल में शेर उनको बकरी बनाकर खा गया है. अब आगे बाकी जगह पर भी उनको बकरी बनाकर खा जाएंगे.

