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शोएब पर 10 हजार का इनाम, 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त

शोएब पर 10 हजार का इनाम घोषित ( ETV Bharat )

रायपुर: 25 करोड़ की रंगदारी मांगने के केस में रायपुर पुलिस ने फरार अपराधी शोएब ढेबर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराया है. कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा और उनके परिवार को गैंगस्टरों के नाम पर धमकाकर 25 करोड़ रुपये की प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप शोएब ढेबर पर है. लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद शोएब ढेबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

शोएब पर 10 हजार का इनाम घोषित रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उसे विदेश भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कराया है. इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. पुलिस टीमें छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उसकी तलाश कर रही है. शोएब ढेबर कथित शराब और कोयला लेवी समेत विभिन्न मामलों में आरोपी पूर्व रायपुर महापौर अनवर ढेबर का बेटा है.

