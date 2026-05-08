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मजदूर के लिए मसीहा बने 'थानेदार', निभाया पिता का फर्ज, अपने घर से विदा की दो बेटियों की डोली

पिता ने भी अपनी बेटियों को थानाधिकारी के साथ आशीर्वाद देकर घर से विदा किया.

Marriage of Two Poor Daughters
विवाह की रस्म के दौरान बेटियों के साथ थानाधिकारी (Etv Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 2:20 PM IST

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अलवर: मां नहीं रही, पिता मजदूरी करता है, और दो बहनों की शादी एक साथ करनी है. राजगढ़ के पड़वा गांव में दो बेटियों के पिता इसी चिंता में जी रहा था कि बेटियों के हाथ कैसे पीले होंगे, लेकिन तभी गांव के ही भगवान सहाय मीणा देवदूत की तरह आए और न सिर्फ दो बेटियों की शादी का सारा खर्च उठाया, बल्कि अपने घर को उनका मायका बनाकर पूरे रीति-रिवाज से उनकी विदाई की. उनकी पत्नी मुस्कान भी इस नेक कार्य में साथ खड़ी रहीं. भगवान सहाय वर्तमान में जमवारामगढ़ में तैनात हैं.

थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने कहा कि यदि छोटे से प्रयास से किसी के परिवार के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता. उन्हीं के गांव पड़वा की एक व्यक्ति की समस्या उनके सामने आई तो वे दो बेटियों की शादी करने के लिए तैयार हो गए. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया था. पिता मजदूरी करके घर का लालन-पालन कर रहे थे. ऐसे में दो बेटियों की एक साथ शादी करना परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया था, लेकिन थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने इस समारोह का आयोजन अपने घर करवाकर परिवार के लिए मसीहा बन गए.

थानाधिकारी के घर तोरण मारने आए दूल्हे (Etv Bharat Alwar)

पढ़ें: बेटियों के सम्मानजनक विवाह का सहारा बनी कन्यादान योजना, दो साल में 428 बेटियों को पहुंची 1.96 करोड़ राशि

अपने घर से की बेटियों की विदाई: ग्रामीणों ने बताया कि थानाधिकारी मीणा और उनकी पत्नी मुस्कान मीणा ने अपने निवास स्थान को बेटियों का मायका बनाया और पूरे रीति-रिवाज के साथ दोनों बेटियों का विवाह संपन्न करवाया. इस विवाह के लिए आसपास के ग्रामीणों ने भी परिवारजन बनकर जिम्मेदारी निभाई. शादी संपन्न होने के बाद विदाई के समय बेटियों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिख रही थी. पिता ने भी अपनी बेटियों को थानाधिकारी के साथ आशीर्वाद देकर घर से विदा किया. पुलिस की वर्दी से मिली इस सकारात्मक पहल की चर्चा पूरे इलाके में है. ग्रामीणों ने बताया कि थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा व उनकी पत्नी ने इस आयोजन को अपने घर पर करके परिवार को सहारा दिया.

स्थानीय ग्रामीण योगेंद्र पारीक ने बताया कि गांव के महेश शर्मा की दो बेटियों की शादी तय हुई थी. उनकी पत्नी की बीमार होने के चलते 5 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी. बेटी की शादी के लिए महेश शर्मा ग्रामीणों के साथ एसएचओ भगवान सहाय मीना से मिले. इसके बाद एसएचओ मीणा ने ग्रामीणों को शादी की तैयारी करने के लिए कहा और खर्च खुद वहन करने की बात कही. शादी में थानाधिकारी मीणा व उनकी पत्नी ने बड़ी बेटी के कन्यादान की रस्म भी निभाई, जबकि छोटी बेटी के कन्यादान की रस्म उनके चाचा-चाची ने निभाई.

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FULFILLED RESPONSIBILITY ALL RITUAL
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