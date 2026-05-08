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मजदूर के लिए मसीहा बने 'थानेदार', निभाया पिता का फर्ज, अपने घर से विदा की दो बेटियों की डोली

विवाह की रस्म के दौरान बेटियों के साथ थानाधिकारी ( Etv Bharat Alwar )

अलवर: मां नहीं रही, पिता मजदूरी करता है, और दो बहनों की शादी एक साथ करनी है. राजगढ़ के पड़वा गांव में दो बेटियों के पिता इसी चिंता में जी रहा था कि बेटियों के हाथ कैसे पीले होंगे, लेकिन तभी गांव के ही भगवान सहाय मीणा देवदूत की तरह आए और न सिर्फ दो बेटियों की शादी का सारा खर्च उठाया, बल्कि अपने घर को उनका मायका बनाकर पूरे रीति-रिवाज से उनकी विदाई की. उनकी पत्नी मुस्कान भी इस नेक कार्य में साथ खड़ी रहीं. भगवान सहाय वर्तमान में जमवारामगढ़ में तैनात हैं. थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने कहा कि यदि छोटे से प्रयास से किसी के परिवार के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता. उन्हीं के गांव पड़वा की एक व्यक्ति की समस्या उनके सामने आई तो वे दो बेटियों की शादी करने के लिए तैयार हो गए. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया था. पिता मजदूरी करके घर का लालन-पालन कर रहे थे. ऐसे में दो बेटियों की एक साथ शादी करना परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया था, लेकिन थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने इस समारोह का आयोजन अपने घर करवाकर परिवार के लिए मसीहा बन गए. थानाधिकारी के घर तोरण मारने आए दूल्हे (Etv Bharat Alwar)