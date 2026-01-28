भारत को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग, दुर्ग से कुम्हारी तक शिवसेना राष्ट्र मोर्चा की भव्य रैली
देश को हिंदू राष्ट्र और गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शिवसेना ने दुर्ग से कुम्हारी तक भव्य रैली निकाली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 5:52 PM IST
दुर्ग : दुर्ग से कुम्हारी तक शिवसेना राष्ट्र मोर्चा ने भव्य रैली निकाली गई. सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए. ये रैली शिवसेना राष्ट्र मोर्चा के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में आयोजित की गई. रैली के दौरान स्थानों पर प्रदेश प्रमुख का स्वागत सम्मान किया गया. जगह-जगह सभाओं का आयोजन भी हुआ, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया.
देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना लक्ष्य
शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना है. प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं. प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी देखी जा रही हैं. ऐसे में धर्मांतरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए.उन्होंने प्रदेश में हो रही गौ तस्करी और गौ हत्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए.
गौ हत्या में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 103 (हत्या के समान अपराध) के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसे तुरंत रोका जाए-धनंजय सिंह परिहार,प्रदेश प्रमुख शिवसेना
गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग
धनंजय सिंह परिहार ने सरकार से ये भी मांग की है कि प्रदेश के मदरसों, मस्जिदों और मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि वहां आने-जाने वाले लोगों की निगरानी की जा सके. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द से जल्द गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए.
