भारत को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग, दुर्ग से कुम्हारी तक शिवसेना राष्ट्र मोर्चा की भव्य रैली

दुर्ग : दुर्ग से कुम्हारी तक शिवसेना राष्ट्र मोर्चा ने भव्य रैली निकाली गई. सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए. ये रैली शिवसेना राष्ट्र मोर्चा के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में आयोजित की गई. रैली के दौरान स्थानों पर प्रदेश प्रमुख का स्वागत सम्मान किया गया. जगह-जगह सभाओं का आयोजन भी हुआ, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया.

देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना लक्ष्य

शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना है. प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं. प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी देखी जा रही हैं. ऐसे में धर्मांतरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए.उन्होंने प्रदेश में हो रही गौ तस्करी और गौ हत्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए.