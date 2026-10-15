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माता शबरी की नगरी शिवरीनारायण राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत होगी विकसित, महानदी पर बनेगा पुल

जांजगीर चांपा: 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिवरीनारायण महोत्सव का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया. महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ पहुंचे. नवरात्र के अवसर पर माता शबरी की धरा पर पहुंच कर मुख्यमंत्री ने कई सौगात दी.

सीएम साय ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शिवरीनारायण का विशेष महत्व है. यहां की आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना और लोगों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. सीएम ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण के विकास की भी घोषणा की.शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में आवश्यक सर्वे कराने की बात कही. शिवरीनारायण और गिधौरी के बीच महानदी पर 63 करोड़ की लागत से पुल बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की.

शिवरीनारायण में सीएम (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम ने कहा महानदी पर नए पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन ज्यादा सुगम होगा और आसपास के गांवों एवं क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी. एसटीपी प्लांट की स्थापना से नगर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ महानदी के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी.

महानदी की पूजा करते सीएम (ETV Bharat Chhattisgarh)

"माता शबरी की पावन धरती पर आना सौभाग्य"

सीएम साय ने कहा कि भगवान श्रीराम के चरणों से पावन हुई माता शबरी की इस धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि माता शबरी के बुलावे पर वे पत्नी के साथ शिवरीनारायण पहुंचे हैं. शिवरीनारायण की भूमि आस्था, भक्ति और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है. सीएम ने गौमाता की पूजा की और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं कल्याण की कामना की. उन्होंने शिवरीनारायण में प्रतिदिन संध्या आरती की परंपरा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परंपराएं हमारी आस्था और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ती हैं. उन्होंने इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद कमलेश जांगड़े और जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की.