आप आराम से खा सकेंगे चिकन, बर्ड फ्लू से निपटने बनी वैक्सीन, भोपाल में शिवराज सिंह करेंगे लॉन्च
तमिलनाडु में मारी गईं 40 हजार मुर्गियां, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए भोपाल के ICAR में तैयार हुई वैक्सीन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर करेंगे लॉन्च. रिपोर्ट-शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:23 PM IST
भोपाल: तमिलनाडु में चार हजार मुर्गियों को बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बीच देश की पहली स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन को देश को समर्पित करेंगे. स्वदेशी H5N1 चिकन वैक्सीन भोपाल के आईसीएआर में तैयार हुई है.
स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन 20 को होगा लॉन्च, आईसीएआर ने किया तैयार
देश की पहली स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन 20 नवंबर को देश को समर्पित होगी. ये स्वदेशी H5N1 चिकन वैक्सीन वैक्सीन भोपाल के आईसीएआर में तैयार हुई है. ये बर्ड फ्लू से बचाव के लिए विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी चिकन वैक्सीन है. इस वैक्सीन के बाद भारत में बर्ड फ्लू के मामलों को तेजी से कंट्रोल करने में बेहद मदद मिलेगी. स्वदेशी वैक्सीन से मुर्गियों की सुरक्षा हो सकेगी. अब तक बर्ड फ्लू के जितने भी मामले भारत में आए हैं, उनसे मूर्गियों की मौत हो जाने से पोल्ट्री का कारोबार प्रभावित होता है.
पोल्ट्री में काम करने वाले किसानों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठआना पड़ता है. भोपाल के आईसीएआर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इस चुनौती से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को भोपाल में ये स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
तमिलनाडु में एच 5 एन 1 की पुष्टि
भारत में वर्ष 2006 से अब तक H5N1 और H5N8 के 500 से अधिक मामले प्रकोप की तरह दर्ज किए जा चुके हैं. तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पोल्ट्री फार्म में भी इस समय एच 5 एन 1 की पुष्टि हुई है. करीब 40 हजार मुर्गियों को एहतियातन मार दिया गया है. इसके साथ ही इस इलाके में ब्रायलर की फार्मिंग भी प्रतिबंधित कर दी गई है. इस वायरस के खिलाफ अब तक कोई खास वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी. अब बर्ड फ्लू को रोकने में इस वैक्सीन से मदद मिलेगी.