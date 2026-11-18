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आप आराम से खा सकेंगे चिकन, बर्ड फ्लू से निपटने बनी वैक्सीन, भोपाल में शिवराज सिंह करेंगे लॉन्च

भोपाल में बर्ड फ्लू की वैक्सीन तैयार ( Getty Image )

भोपाल: तमिलनाडु में चार हजार मुर्गियों को बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बीच देश की पहली स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन को देश को समर्पित करेंगे. स्वदेशी H5N1 चिकन वैक्सीन भोपाल के आईसीएआर में तैयार हुई है.

स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन 20 को होगा लॉन्च, आईसीएआर ने किया तैयार