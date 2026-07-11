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विदिशा में शिवराज सिंह ने लाड़लियों का मनाया जन्मदिन, केक काटकर गंजबासौदा को दिया 40 करोड़ का गिफ्ट

विदिशा : केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गंजबासौदा में अनोखा अंदाज दिखा. शिवराज यहां एक बार फिर मामा वाले लुक में नजर आए और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ टोपी पहनकर जन्मदिन मनाया. अपने इस प्रवास के दौरान उन्होंने विदिशा जिले को बड़ी सौगातें भी दीं. केंद्रीय मंत्री यहां कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा के कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने समग्र विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से ₹40 करोड़ की भारी-भरकम राशि कॉलेज को देने की घोषणा की.

40 करोड़ रुपए से बदलेगी कॉलेज की सूरत, युवाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, '' कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा को देश में कृषि शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान का अग्रणी केंद्र बनाया जाएगा. इस 40 करोड़ रुपए के बजट से कॉलेज में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाएंगे. साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए नए और सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल और 600 सीटों की क्षमता वाले आधुनिक सभागार का निर्माण होगा. इतना ही नहीं, यहां 100 कंप्यूटरों वाली एक हाई-टेक डिजिटल सेल और पुराने हॉस्टलों का रेनोवेशन और एक भव्य खेल परिसर का निर्माण भी होगा.''

विदिशा के गंजबासौदा पहुंचे शिवराज (Etv Bharat)

फसलों और मिट्टी पर होगी बड़ा रिसर्च

केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के साथ टाई-अप की भी घोषणा की. अब गंजबासौदा कृषि कॉलेज में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (करनाल) और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भोपाल) के सहयोग से मिट्टी प्रबंधन पर रिसर्च होगी. इसके साथ ही भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (इंदौर) के माध्यम से सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिससे किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें मिल सकें.