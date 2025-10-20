ETV Bharat / state

शिवराज सिंह ने सड़कों पर घूम-घूमकर खाया मिठाई और पान, विदिशा में दी दिवाली की बधाई

विदिशा की सड़कों पर पत्नी साधना संग घूमते नजर आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को दी दिवाली की बधाई.

SHIVRAJ MEET WITH PEOPLE IN VIDISHA
शिवराज सिंह ने सड़कों पर घूम-घूमकर लिया मिठाई और पान का स्वाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री प्रदेश के अलग-अलग जिलों और इलाकों का दौरा कर रहे हैं. इस बीच रविवार को शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे. जहां वे आम लोग से मिले. दीपावली के अवसर पर वे मुख्य बाजार माधवगंज से बड़ा बाजार तक पैदल भ्रमण करते हुए व्यापारियों और आमजन से मिले और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी.

विदिशा में लोगों संग शिवराज सिंह ने ली सेल्फी

इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. जैसे ही शिवराज सिंह चौहान बाजार पहुंचे, लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. व्यापारी और आमजन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखे. शिवराज सिंह चौहान ने बाजार में पहुंचकर व्यापारियों की दुकानों पर पान और मिठाई का स्वाद भी लिया. पूरा माहौल मिलनसार और खुशनुमा रहा. सड़क पर लोगों का जोश और स्वागत देखने लायक था.

विदिशा में लोगों से मिले शिवराज (ETV Bharat)

दुकान पर जाकर खाई मिठाई और पान

केंद्रीय मंत्री ने कई दुकानों पर जाकर और रास्ते में लोगों से मिले, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि आत्मीय भाव से दीपावली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है. जनता हमारी भगवान है, उनसे प्रेमपूर्वक मिलना ही सच्ची खुशी है. मेरे सभी भांजे-भांजियां सुख, निरोग रहें, सभी का मंगल और कल्याण हो. दीपावली की सभी बहनों और भाइयों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी.

UNION AGRICULTURE MINISTER SHIVRAJ
शिवराज सिंह चौहान ने खाया पान (ETV Bharat)

विदिशा में बोले थे- डीएपी की डिमांड ज्यादा

इससे पहले शिवराज सिंह ने विदिशा दौरे पर कहा था कि 2005 से अब तक जिले में हुए विकास कार्यों पर गर्व से जनता के बीच बात करनी चाहिए, क्योंकि अब विदिशा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. वहीं उन्होंने कहा था कि विदिशा को इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल बनाना है. इसी के साथ किसानों के बीच खाद की समस्या को लेकर कहा था कि खाद पर्याप्त है, लेकिन डीएपी की डिमांड ज्यादा है.

SHIVRAJ SINGH EAT SWEETS PAAN
लोगों ने शिवराज संग ली सेल्फी (ETV Bharat)

जीतू पटवारी पहुंचे थे शिवराज सिंह के घर

मध्य प्रदेश में डीएपी और अन्य खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए. 15 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गेहूं की बोरी कंधे पर लेकर शिवराज सिंह के भोपाल निवास पहुंचे थे. जहां किसानों की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया था, बाद में जीतू पटवारी पर बिना अनुमति धरना देने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

TAGGED:

UNION AGRICULTURE MINISTER SHIVRAJ
SHIVRAJ SINGH EAT SWEETS PAAN
SHIVRAJ MP VISIT
SHIVRAJ SADHNA VISIT VIDISHA
SHIVRAJ MEET WITH PEOPLE IN VIDISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

मालवा के फूलों से सजती है पूरे देश की दिवाली, हफ्ते भर में हो जाता है करोड़ों का कारोबार

MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.