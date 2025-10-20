ETV Bharat / state

शिवराज सिंह ने सड़कों पर घूम-घूमकर खाया मिठाई और पान, विदिशा में दी दिवाली की बधाई

