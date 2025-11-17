पहली बार धमतरी आ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त होगी जारी
शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यक्रम की तैयारी जोरशोर से चल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 9:16 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 9:27 AM IST
धमतरी:देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का 21वां किस्त 19 नवम्बर को जारी करेंगे. इसके लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है. इसी के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धमतरी आना प्रस्तावित है. शिवराज सिंह चौहान पहली बार धमतरी आने वाले हैं इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए है. बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही है.
19 नवंबर को एकलव्य खेल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम स्थल में तैयारियां चल रही है. मंच निर्माण, स्टॉलों की व्यवस्था, पार्किंग स्थलों, आगमन मार्ग व्यवस्था की जा रही है.
एकलव्य खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन: महापौर रामू रोहरा ने कहा कि बड़ा ही गर्व का विषय है कि देश के कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान धमतरी आ रहे हैं. प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने वाली है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से इस 21वीं किस्त को जारी कर रहे हैं. उसका लाइव टेलीकास्ट एकलव्य खेल परिसर में भी होगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस सभा में उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम की तैयारी को लेकर संगठन और पार्षदों की बैठक हुई थी. सम्मान निधि के कार्यक्रम में किसानों को आमंत्रित किया गया है.
मेयर ने की पीएम और सीएम की तारीफ: महापौर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार धमतरी को विकास की सौगात दे रहे हैं. जो काम हो रहा है उसे सभी देख रहे हैं. चाहे वह किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, 2014 में जब किसानों से 14 सौ रुपए में खरीदा जाता था आज वह 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है. किसानों की आय दोगुनी काम करने के लिए पीएम और सीएम पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं. शिवराज सिंह जो सौगात दे दें हमारे लिए गर्व का विषय होगा.