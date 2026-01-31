ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का कार्य बेहतर, अन्य राज्यों के लिए बना रोल मॉडल- शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल वाला राज्य बताया है

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 10:30 PM IST

4 Min Read
रायपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में दो साल में ही बने 8 लाख से अधिक मकान पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बन गए हैं. इसके अलावा 17 लाख 60 हजार आवास हुए पूरी तरह बनकर तैयार हैं. बस्तर संभाग में लंबित विकास योजनाओं को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने सीएम साय और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की.

"ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य"

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी. इसके लिए हमने बजट में लगभग डेढ़ गुणा से अधिक स्वीकृति दी है.

"पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ बना रोल मॉडल"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बन रहे आवास निर्माण की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहा यह काम अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल है. उन्होंने घरों के निर्माण के साथ ही गांव गांव में चलाएं गए मोर गांव मोर पानी महाअभियान की भी सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह अभियान जल सरंक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा. उन्होंने प्रदेश में और अधिक लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक स्वसहायता समूहों से जोड़ने की बात कही है. उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी. छत्तीसगढ़ में मजदूरी भुगतान किसी भी स्थिति में पेंडिंग नहीं रखने की हिदायत भी शिवराज ने अधिकारियों को दी है. इसके साथ ही बस्तर संभाग में लंबित परियोजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश उच्च अधिकारियों दिए हैं.

कहा बस्तर लंबे अरसे से विकास से दूर रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बस्तर के समग्र विकास के लिए आगे बढ़कर कार्य करेंगे- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री

विकास की कई योजनाओं की शिवराज ने की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन बिहान पर चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजनमन एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजनाओं का विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश में एनआरएलएम में खाली पदों पर जल्दी भर्ती करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा विकास

इस मीटिंग में अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम साय को दी. अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा दौरा में राज्य में प्रधानमंत्री आवास के लिए 24.58 लाख को स्वीकृति मिली है. जिसमें से 17.60 लाख आवास के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है. पीएमजनमन योजना के तहत 33,246 स्वीकृत में 18,373 आवास पूरे किए गए हैं. इसके अलावाविशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली के 3416 मकान स्वीकृत किए गए हैं. अभी सरकार गठन के बाद ही दो सालों में ही 8.41 आवास निर्माण पूर्ण किए है जो पूरे देश में अव्वल है. लखपति दीदी के माध्यम से अब तक प्रदेश में 8000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनीं है. इसके साथ ही 5000 से अधिक राज्य में मिस्त्री को प्रशिक्षण, डेढ़ लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में हो रहे नवाचार, क्यूआर कोड, दीदी के गोठ, छत्तीस कला की जानकारी अधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को दी.

