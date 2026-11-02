जानिए विपक्ष को घेरने के लिए क्या है भाजपा का 'महाप्लान'?
लखनऊ में कल 40,000 लोग जुटेंगे!, शिवराज सिंह संभालेंगे कमान!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:27 PM IST
लखनऊ: निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार विपक्ष की तरफ से किये जा रहे हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के जरिये देगी. अभियान की शुरुआत लखनऊ में तीन नवम्बर यानी मंगलवार से होगी. अवध क्षेत्र में लखनऊ में यात्रा की अगवानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे.
लोकभवन पर विपक्ष के खिलाफ हुंकार: अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने बताया की यात्रा शुरू होने से पहले लोक भवन के समझ एक सभा का आयोजन किया गया है. जिसमें एसआईआर को लेकर विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष द्वारा रची जा रही साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.
इस पदयात्रा में करीब 40000 लोग शामिल होंगे. जिसमें वकील, शिक्षाविद, व्यापारी, धार्मिक नेता और सिख समाज सहित और संकेत समाज के लोग शामिल होंगे. यात्रा लोक भवन से होकर परिवर्तन चौक पर जाकर समाप्त होगी.- अवधेश द्विवेदी, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष, बीजेपी
सभी छह क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेगी पार्टी: विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भाजपा प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत बड़ी पदयात्राएं निकालेगी. प्रत्येक पदयात्रा में लगभग 25 हजार या उससे अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है.
पदयात्राओं के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तीन नवंबर को अवध क्षेत्र के साथ ही ब्रज क्षेत्र की पदयात्रा बरेली में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे. चार नवंबर को गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे. इसी दिन काशी क्षेत्र की पदयात्रा प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा कानपुर क्षेत्र की पदयात्रा में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे. पांच नवंबर को पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में होगी. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे.
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