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जानिए विपक्ष को घेरने के लिए क्या है भाजपा का 'महाप्लान'?

लखनऊ में कल 40,000 लोग जुटेंगे! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगातार विपक्ष की तरफ से किये जा रहे हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के जरिये देगी. अभियान की शुरुआत लखनऊ में तीन नवम्बर यानी मंगलवार से होगी. अवध क्षेत्र में लखनऊ में यात्रा की अगवानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे.

लोकभवन पर विपक्ष के खिलाफ हुंकार: अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने बताया की यात्रा शुरू होने से पहले लोक भवन के समझ एक सभा का आयोजन किया गया है. जिसमें एसआईआर को लेकर विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष द्वारा रची जा रही साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.