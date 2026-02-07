देशभर के किसानों के लिए बनेंगे बीज ग्राम, दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ, दाल उत्पादन का नया रोडमैप जल्द
मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर परामर्श, कई राज्यों के कृषि मंत्री हुए शामिल. शिवराज ने की कई बड़ी घोषणाएं
सीहोर : मध्य प्रदेश के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, यहां सीहोर के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श व रणनीति सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 राज्य के कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया. इसके साथ ही शिवराज ने देशभर में बीज ग्राम शुरू करने की घोषणा की.
क्या है दलहन मिशन पोर्टल?
दलहन मिशन पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा. यह पोर्टल किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है. दलहन मिशन पोर्टल किसानों को दलहन व बीजों से जुड़ी नई तकनीकी जानकारी व कृषि सेवाओं डिजिटल माध्यम और आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगा.
इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नेरंद्र मोदी जी ने तय किया कि देश में दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए. हमारा संकल्प है कि मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इन सभी की उत्पादकता बढ़ाएंगे. इन्हें बोने पर उत्पादन अधिक मिले इसकी कोशिश करेंगे. हम उन्नत बीज भी लगातार बना रहे हैं.''
देशभर में 1 हजार नई दाल मिलें होंगी स्थापित
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अमलाहा में आयोजित दलहन कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए 1 हजार नई दाल मिलें स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि इन दाल मिलों में से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश में शुरू होंगी. केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी पर कहा कि तुअर 8000 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 7800 रुपए, चना 5875 रुपए और मसूर 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी. शिवराज सिंह ने कहा, '' बीज से लेकर बाजार तक किसानों की चिंता सरकार ही करेगी.''
अब दिल्ली में रिलीज नहीं होंगे बीज : शिवराज
केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान बीजों के रिलीज पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब बीज प्रदेशों में अलग-अलग जाकर रिलीज किए जाएंगे. उन्होंने कहा, '' आज हम एक फैसला कर रहे हैं कि कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज नहीं होगा. प्रदेशों में जाकर किसान के बीच बीज रिलीज करेंगे. किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन मिशन के अंतर्गत हम क्लस्टर डेवलप करेंगे. हर किसान को जो क्लस्टर के अंतर्गत आएगा हम बीज का किट भी देंगे.''
मध्य प्रदेश में तैयार होगा दलहन का राष्ट्रीय रोडमैप
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, '' सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ दलहन उत्पादन पर विशेष मंथन किया जा रहा है. दलहन उत्पादन को बढ़ाने का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश को अलग से 354 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी.''
ICARDA के ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण
इस अवसर पर राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत ICARDA कैंपस में प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक कृषि लैब का भी लोकार्पण किया गया. केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान कहा,'' यह पहल किसानों को आधुनिक विज्ञान और बेहतर तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.''
राज्यों के कृषि मंत्री व विदेशी वैज्ञानिक भी हुए शामिल
सीहोर के अमलाहा में आयोजित इस राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए. इसमें बिहार के राम कृपाल यादव, गुजरात के रमेशभाई कटारा, उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप साही, हरियाणा के श्याम सिंह राणा, उड़ीसा के कनकवर्धन सिंह देव, पंजाब के गुरुमीत सिंह खुड़ियन, छत्तीसगढ़ के मंत्री रामविचार नेताम, पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री सोवानदेव चटोपाध्याय, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, विदेशी वैज्ञानिक व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए.
दलहन उत्पादन पर फोकस
मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा, '' दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने और नई तकनीकों के उपयोग के साथ किसानों की आए में बढोत्तरी करने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस सम्मेलन में का आयोजन किया गया. इस दौरान दलहन मिशन पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके बाद किसान प्रशिक्षण केन्द्र, पादप जीनोमिक्स, ऊतक संवर्धन, प्रजनन व रोग विज्ञान से जुड़ी आधुनिक प्रयोगशाला का उदघाटन भी किया जाएगा.''
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, '' आज अमलाहा, सीहोर में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया. इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहे. यह पोर्टल दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों को नवीन तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने व डिजिटल माध्यमों से कृषि सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है.''