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गेहूं खरीदी में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, विदिशा में शिवराज सिंह का तल्ख लहजा

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर एक्शन मोड सरकार, कोई किसान नहीं रहेगा वंचित, विदिशा में गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा.

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गेहूं उपार्जन की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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विदिशा: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा पहुंचकर खरीदी व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान की उपज बिना खरीदे वापस नहीं जानी चाहिए. शिवराज सिंह चौहान न केवल देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, बल्कि वे विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं, ऐसे में उनकी यह समीक्षा स्थानीय स्तर पर भी अहम मानी जा रही है.

गेहूं खरीदी में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

विदिशा कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया. यह उनकी तीसरी समीक्षा बैठक थी, इससे पहले वे रायसेन और भोपाल में भी हालात की समीक्षा कर चुके हैं. बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार की प्राथमिकता हर पात्र किसान से गेहूं की खरीदी सुनिश्चित करना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिवराज सिंह विदिशा पहुंचकर खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा (ETV Bharat)

समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने माना कि खरीदी के शुरुआती दौर में स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया धीमी थी, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि उन्होंने दावा किया कि अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और व्यवस्थाएं लगभग सुचारु हो चुकी हैं. किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां किसान सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर किसी किसान का सत्यापन अटक रहा है, तो पात्र पाए जाने पर उसका तत्काल समाधान किया जाएगा.

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विदिशा में गेहूं खरीदी पर सख्त शिवराज (ETV Bharat)

बारदाने की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन

बैठक में बारदाने की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "बारदाने की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है और फिलहाल अगले तीन दिनों की खरीदी के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. खरीदी की गति बढ़ाने के लिए तौल कांटों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पहले जहां प्रतिदिन करीब 1000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा था, अब इसे बढ़ाकर 2250 क्विंटल तक पहुंचा दिया गया है. जिन केंद्रों पर आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त कांटे लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े."

सरकार का दावा है कि व्यवस्थाओं में सुधार के साथ अब गेहूं खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असली असर तभी दिखाई देगा, जब किसानों को समय पर भुगतान और बिना परेशानी के अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी. फिलहाल प्रशासन और सरकार दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी किसान को असुविधा न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की जाए.

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