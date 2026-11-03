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लखनऊ में NDA की पदयात्रा, शिवराज सिंह चौहान बोले- कांग्रेस के साथ जो जाता है, डूब जाता है

शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा. ( Photo Credit: ETV Bhara )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत मंगलवार को एनडीए गठबंधन ने लखनऊ में पदयात्रा निकाली. इसमें हजारों की संख्या में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए.

केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

'आपने हमें छेड़ दिया है, अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं': पदयात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी है. उन्होंने कहा, "आपने हमें छेड़ दिया है. आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनके मुताबिक, देश में 49 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनावी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाता तो झूठ फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार इसी चिंता में लगा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. 'कांग्रेस के साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है': शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है. तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर हुई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी पार्टी और नेता हैं, जिनके साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है. उनके मुताबिक, डूबने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. विपक्ष पर लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने का आरोप: शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि चुनाव नहीं जीत पाने के कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने देश के बंटवारे के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन और 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने का प्रयास किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं. चौहान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता देश को बांटने और विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा. SIR को लेकर विपक्ष पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मृतकों, दूसरी जगह जा चुके लोगों और फर्जी व डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि करीब एक करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं. उनके मुताबिक, इससे विपक्ष परेशान है, क्योंकि वह घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहता है. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए देश के हित में काम करते हैं, जबकि इंडी गठबंधन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है. चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और योगी एक-एक मिलकर 11 के बराबर हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह ताकत 111 हो जाती है. ओपी राजभर, आशीष पटेल और संजय निषाद भी हुए शामिल, एनडीए. (Photo Credit: ETV Bharat)