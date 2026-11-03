लखनऊ में NDA की पदयात्रा, शिवराज सिंह चौहान बोले- कांग्रेस के साथ जो जाता है, डूब जाता है
भाजपा और एनडीए गठबंधन ने 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:30 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत मंगलवार को एनडीए गठबंधन ने लखनऊ में पदयात्रा निकाली. इसमें हजारों की संख्या में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए.
केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए. इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.
#WATCH लखनऊ: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "...INDI गठबंधन और कांग्रेस फिर से देश में अराजकता पैदा करके रिजीम चेंज के सपने देख रहे हैं लेकिन यह उमड़ता हुआ जन सैलाब संकल्पबद्ध है कि हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे... लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लाखों लोग निकल पड़े हैं। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
'आपने हमें छेड़ दिया है, अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं': पदयात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी है. उन्होंने कहा, "आपने हमें छेड़ दिया है. आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं." उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनके मुताबिक, देश में 49 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनावी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाता तो झूठ फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार इसी चिंता में लगा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च पर कहा, "...जिस ढंग से INDI गठबंधन के लोग देश में अराजकता, असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता सड़कों पर निकलकर उनके असंवैधानिक कार्यों का पुरजोर विरोध करती है...INDI गठबंधन के लोगों ने जिस ढंग से देश को, प्रदेश को अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है, उसकी निंदा की जानी चाहिए..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
'कांग्रेस के साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है': शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है. तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर हुई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी पार्टी और नेता हैं, जिनके साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है. उनके मुताबिक, डूबने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है.
विपक्ष पर लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने का आरोप: शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि चुनाव नहीं जीत पाने के कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने देश के बंटवारे के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन और 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने का प्रयास किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं. चौहान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता देश को बांटने और विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा.
SIR को लेकर विपक्ष पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मृतकों, दूसरी जगह जा चुके लोगों और फर्जी व डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि करीब एक करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं. उनके मुताबिक, इससे विपक्ष परेशान है, क्योंकि वह घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहता है. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए देश के हित में काम करते हैं, जबकि इंडी गठबंधन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है.
चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और योगी एक-एक मिलकर 11 के बराबर हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह ताकत 111 हो जाती है.
ब्रजेश पाठक बोले- विपक्ष लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलना चाहता है: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं. निर्वाचन आयोग समेत अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है. इसी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह उपलब्धि रास नहीं आ रही है.
ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलना चाहता है. पाठक ने आपातकाल और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किए जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरी जगह जा चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची में क्यों रहने चाहिए.
पंकज चौधरी बोले- देश को अस्थिर करने की कोशिश: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी पूरे देश में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान चला रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं को गुमराह करने, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने और संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है. चौधरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं.
उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में ऐसी अराजकता फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी. चौधरी ने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 37 वर्षों से सत्ता से बाहर है. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, गुजरात और ओडिशा में भी कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है.
अन्य भाजपा नेताओं ने भी विपक्ष पर साधा निशाना: सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में अराजकता का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच होने पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना उचित नहीं है. वहीं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है.
प्रकाश पाल ने कहा कि भाजपा के आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला करने वालों को जवाब देने के लिए पार्टी कार्यकर्ता सजग प्रहरी के रूप में सड़कों पर उतरे हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विपक्षी नेताओं का घेराव भी किया जाएगा. पदयात्रा में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया.
एनडीए के सहयोगी दलों ने भी लिया हिस्सा: पदयात्रा में अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशीष पटेल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद शामिल हुए. तीनों नेताओं ने मंच साझा कर अभियान को समर्थन दिया. एनडीए के सहयोगी दलों की भागीदारी के साथ भाजपा ने इस पदयात्रा के जरिए विपक्षी गठबंधन के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश की.
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