सांची को शिवराज सिंह चौहान की सौगात, 84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का आगाज
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहनों को अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर 'लखपति बहन' की श्रेणी में लाना उनका मुख्य लक्ष्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:15 PM IST
रायसेन/सांची: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर दोपहर रायसेन जिले के ऐतिहासिक नगर सांची पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के अंतर्गत करीब 84.39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 46 ग्रामीण सड़कों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी. कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
'लाडली बहनों' को 'लखपति दीदी' बनाने का संकल्प
मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस रखा. उन्होंने मंच से उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहनों को अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर 'लखपति बहन' की श्रेणी में लाना उनका मुख्य लक्ष्य है. सांदीपनी स्कूल के मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए मंच से पुरस्कृत किया गया और छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई.
अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पहले मैं मुख्यमंत्री था, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हूं. पद बदला है लेकिन सेवा का भाव नहीं. क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और जनता तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी."
बुदनी में आदिवासियों पर कार्रवाई के सवाल पर साधी चुप्पी
विकास कार्यों के उल्लास और मंच के संबोधन के बीच कार्यक्रम स्थल पर उस वक्त असहज स्थिति देखने को मिली. जब मीडियाकर्मियों ने सीहोर जिले के बुदनी क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल किया तो केंद्रीय मंत्री ने सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया. सवाल सुनते ही वे बिना कोई आधिकारिक टिप्पणी किए सुरक्षा घेरे के बीच आगे बढ़ गए और सीधे अपने वाहन की ओर निकल गए.
क्यों चर्चा में है बुदनी का मामला?
सीहोर जिले का बुदनी क्षेत्र हाल ही में वन विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहा है. आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 12 से अधिक आदिवासी परिवारों के कच्चे मकानों और झोपड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया.
इस घटना के विरोध में स्थानीय स्तर पर खासा आक्रोश देखा गया था. मामले की संवेदनशीलता तब और बढ़ गई थी जब स्वयं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के प्रशासनिक रवैये के खिलाफ प्रभावित आदिवासियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए थे. सत्ता और जनआंदोलन के दोहरे संदर्भों के चलते सांची दौरे पर बुदनी मामले पर केंद्रीय मंत्री की यह खामोशी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.