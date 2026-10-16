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सांची को शिवराज सिंह चौहान की सौगात, 84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का आगाज

सांची में शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

रायसेन/सांची: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर दोपहर रायसेन जिले के ऐतिहासिक नगर सांची पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के अंतर्गत करीब 84.39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 46 ग्रामीण सड़कों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी. कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

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