दुर्ग में किसान मेला में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, कहा- वैकल्पिक फसलों की ओर भी बढ़ना होगा

दुर्ग: छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा आयोजित दो दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मेले में प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों को संबोधित किया. इस मेले का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ना और उनकी खेती को लाभकारी बनाना है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा किया गया. उन्होंने सबसे पहले ई-रिक्शा में बैठकर 108 स्टॉल्स का निरीक्षण किया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि भी मंच पर उपस्थित रहे.

किसानों से संवाद

कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान मेहनती हैं और आने वाले समय में उन्हें उन्नत कृषि तकनीक से जोड़कर खेती को लाभकारी बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की सब्जी और फलों की खेती दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है, जो राज्य के किसानों के लिए गर्व की बात है.

मैं खुद भी किसान हूं और खेतों में खेती करता हूं. प्रगतिशील किसान संघ ने खेती की दिशा बदल दी है. चावल के उत्पादन में भारत अब नंबर-1 है और चीन पीछे रह गया है. - शिवराज सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री

वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ना जरूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान यहाँ की पहचान भी है. लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब धान के साथ-साथ फल, फूल और सब्ज़ी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर भी आगे बढ़ना आवश्यक है. खपरी और गिरहोला के किसानों ने इस दिशा में उल्लेखनीय पहल की है.

पौधरोपण का संकल्प

कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री ने ग्राम गिरहोला, दुर्ग में पौधरोपण किया. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित थे. उन्होंने किसानों और जनता से अपील की कि हर व्यक्ति पौधरोपण करके अपनी धरती को हरा-भरा और समृद्ध बनाएं.

किसान मेला और केंद्रीय मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ. यह कदम राज्य में कृषि तकनीक के विस्तार और खेती में आधुनिकता लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.