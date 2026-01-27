ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ में विद्यासागरोदय समाधि स्थल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा- आचार्य श्री चलते-फिरते तीर्थ के समान थे

डोंगरगढ़ में विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि स्मृति महामहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए.

Shivraj Singh Chouhan dongargarh
विद्यासागर जी महाराज के नाम से जारी किए गए 210 डाक लिफाफों का विमोचन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डोंगरगढ़ स्थित चन्द्रगिरि तीर्थक्षेत्र के विद्यासागरोदय समाधि स्थल पहुंचे. यहां उन्होंने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि स्मृति महामहोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता की. उन्होंने कहा कि आचार्य श्री चलते-फिरते तीर्थ के समान थे.

समाधि स्थल पर पूजा-अर्चना

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने समाधि स्थल पर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ की पावन धरती पर आकर वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं.

विद्यासागरोदय समाधि स्थल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण

अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते ही करुणा से भरा हृदय, विश्वास से भरी आंखें और आशीर्वाद देने वाले हाथों की छवि सामने आ जाती है. उन्होंने कहा कि आज यहां आकर ऐसा लगता है कि वे शारीरिक रूप से भले ही उपस्थित न हों, लेकिन उनकी अनुभूति हर जगह है.

Shivraj Singh Chouhan dongargarh
केंद्रीय मंत्री चौहान ने मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना भी की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृत्यु को उत्सव मानने की परंपरा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैन परंपरा में समाधि को उत्सव के रूप में स्वीकार किया गया है. जो मृत्यु को उत्सव बना लेता है, वह मृत्यु को जीत लेता है. आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज देह में रहकर भी विदेह थे और लोक में रहते हुए भी अलौकिक थे.

Shivraj Singh Chouhan dongargarh
चन्द्रगिरि तीर्थक्षेत्र के विद्यासागरोदय समाधि स्थल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चलते-फिरते तीर्थ थे आचार्य श्री

उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जहां भी चातुर्मास करते थे, वह स्थान तीर्थ बन जाता था. जिस घर में जाते थे, वह मंदिर बन जाता था. उन्होंने विचारों की पवित्रता, वाणी की शुद्धता और कर्म की सत्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया. आचार्य श्री ने हमें विचारों की पवित्रता, वाणी की शुद्धता और कर्म की सत्यनिष्ठा सिखाई. वे चलते-फिरते तीर्थ थे.

जैनत्व को जीवन में उतारने का संदेश

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जिसने स्वयं को जीत लिया, वही सच्चा वीर है. हमें जैनत्व को अपने जीवन में उतारना चाहिए. साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण, स्वदेशी अपनाने और राजभाषा हिन्दी के सम्मान पर भी जोर दिया.

Shivraj Singh Chouhan dongargarh
डोंगरगढ़ में विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि स्मृति महामहोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डोंगरगढ़, तीन धर्मों का संगम

शिवराज सिंह ने डोंगरगढ़ को अद्भुत स्थान बताया, जहां एक ओर चंद्रगिरि जैन तीर्थ है, दूसरी ओर मां बम्लेश्वरी का मंदिर और प्रज्ञागिरि में बौद्ध तीर्थ स्थल स्थित है. यह तीन आध्यात्मिक मार्गों का संगम है. केंद्रीय मंत्री चौहान ने मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना भी की. इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद संतोष पाण्डेय, SP-कलेक्टर समेत कई नेता-अफसर मौजूद रहे.

डाक लिफाफा और चांदी के सिक्के का विमोचन

इस अवसर पर श्री चौहान ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जारी किए गए 210 डाक लिफाफों का विमोचन किया. साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी स्मारक चांदी के सिक्के का भी विमोचन किया गया. इसके अतिरिक्त उन्होंने आचार्य विद्यासागर संग्रहालय का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया तथा पौधरोपण भी किया.

अन्य अतिथियों ने भी रखे विचार

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विचारों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है. सांसद संतोष पाण्डे, विधायक दलेश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जैन समाज के प्रबुद्धजन, स्कूली बच्चे और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ के विद्यार्थियों ने आत्मनिर्भर भारत और प्राचीन गौरव पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. इस अवसर पर कई पुस्तकों का अनावरण भी किया गया.

भारत-EU ट्रेड डील को शिवराज सिंह ने बताया ऐतिहासिक, रायपुर में समझौते की गिनाई खासियत
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026: 20 जिलों में 1 फरवरी को एग्जाम, शेड्यूल, निर्देश समेत पूरी जानकारी
छत्तीसगढ़ की 5 लखपति दीदी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में विशिष्ट अतिथि, दंतेवाड़ा की 2 महिलाएं भी शामिल

TAGGED:

ACHARYA VIDYASAGAR SMRITI MAHOTSAV
ACHARYA VIDYASAGAR
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN DONGARGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.