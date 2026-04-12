बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज, शिवराज सिंह चौहान BJP के पर्यवेक्षक नियुक्त
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है. बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. पढ़ें खबर..
Published : April 12, 2026 at 3:15 PM IST
पटना: आने वाले 2-3 दिनों में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रक्रिया शुरू हो गई है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी अपने सीएम के नाम का ऐलान कर देगी. इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है.
शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक नियुक्त: आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. उनकी मौजूदगी में पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा.
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु श्री @ChouhanShivraj, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। pic.twitter.com/EzDE0GmEax— BJP (@BJP4India) April 12, 2026
कैसे होगा नेता का चयन?: पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी, जहां विधानमंडल दल का नेता का सर्वसम्मति से चयन होगा. उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस नेता के नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी.
कब होगी होगी?: माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी. मुमकिन है कि उसी दिन एनडीए विधानमंडल दल की भी बैठक हो. 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है.
कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश: 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी. बतौर मुख्यमंत्री अंतिम बार मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे और उसी दिन राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल के नव निर्वाचित नेता सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे.
बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम: बिहार में पहली मर्तबे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. हालांकि सीएम कौन होगा, अभी तक इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. इसके अलावे नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और प्रेम कुमार के नाम की भी चर्चा है. दलित और महिला सीएम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है.
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