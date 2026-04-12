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बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज, शिवराज सिंह चौहान BJP के पर्यवेक्षक नियुक्त

शिवराज सिंह चौहान ( सौ. शिवराज सिंह चौहान एक्स हैंडल )