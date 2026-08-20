ETV Bharat / state

केंद्र सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, 11 लाख परिवारों के साथ ही किसानों की चमकेगी किस्मत

केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. 11.18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा.

pucca houses bihar
शिवराज सिंह चौहान और सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को 11.18 लाख से अधिक आवासों के स्वीकृति पत्र सौंपे जाएंगे. पटना पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जनकल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा.

पटना में शिवराज सिंह चौहान : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आज बिहार की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर मेरा मन अपार खुशी और आनंद से भरा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के हर गरीब भाई-बहन को पक्का घर देने का संकल्प लिया है.

''आज मुझे यह बताते हुए विशेष खुशी हो रही है कि बिहार के उन भाई-बहनों के लिए 11 लाख से अधिक घरों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है, जो कच्चे घरों में रह रहे हैं. उन्हें सिर पर पक्की छत और अपना घर मिलेगा और उनके सपने पूरे होंगे." - शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री

'फसलों को नुकसान होगा तो भरपाई होगी' : केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने समृद्ध होने का फैसला लिया है. फसलों को अगर नुकसान होगा तो योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई हो पाएगी. पीएम आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) के तहत भी बिहार ने इस बार मसूर की खरीदी की है.

किसान-आईडी बनाने में भी बिहार अव्वल : उन्होंने कहा कि, किसान-आईडी बनाने में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जनकल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा.

बिहार में 'सबका साथ, सबका विकास' : वहीं, बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा, "डबल इंजन की सरकार का 'सबका साथ, सबका विकास', ये भाव जमीन पर उतर रहा है. बिहार के अंदर गरीबों को आवास और 11 लाख नए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से आज कहा गया है और निश्चित रूप से बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा."

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा ?: बापू सभागार पटना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, शिवराज सिंह चौहान बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने आए हैं. यह अपने आप में ऐतिहासिक है. मैंने तो वो दिन भी देखा है जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और उस समय से लेकर 2014 तक 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला था.

"जब देश में पीएम मोदी की सरकार बनी तब 2014 से लेकर 2026 के आज तक सिर्फ पीएम मोदी ने बिहार के 50 लाख गरीबों को पक्का घर देने का काम किया है. पिछले दो साल में लगभग 19 लाख लोगों को मंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने पक्का मकान देने का काम किया है. 16 हजार करोड़ रुपये बिहार की जनता को समर्पित किया गया. 40 फीसदी उसमें बिहार सरकार देती है. नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान बिहार आए हैं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

ये भी पढ़ें

'बिहार में 9 लाख 16709 आवास अधूरा.. केंद्र से मांगी है राशि', सदन में PM आवास योजना पर मंत्री का कबूलनामा

क्या आपने भी PM आवास के लिए दिया है आवेदन, मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें

53666 गरीबों के खाते में जाएगी पीएम आवास योजना की पहली किस्त, PM मोदी सौंपेंगे मकान की चाबी

TAGGED:

BIHAR HOUSING INAUGURATION
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
SAMRAT CHOUDHARY
बिहार पक्के मकान
PM AWAS YOJANA BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.