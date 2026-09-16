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ट्रैक्टर पर सवार शिवराज और सम्राट, बाढ़ के हालात का लिया जायजा

शिवराज सिंह चौहान और सम्राट चौधरी ने राघोपुर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. दोनों नेता ट्रैक्टर पर नजर आए. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा

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राघोपुर में ट्रैक्टर पर शिवराज और सम्राट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 3:22 PM IST

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वैशालीः इन दिनों बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है. स्थिति का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राघोपुर के तेरसिया सरायपुर पंचायत में हालात का जायजा लिया. पहले हवाई सर्वेक्षण किया, फिर ट्रैक्टर और नाव पर सवार होकर इलाके का भ्रमण किया.

ट्रैक्टर पर शिवराज और सम्राट
शिवराज सिंह चौहान और सम्राट चौधरी ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और नाव पर सवार होकर बाढ़ से प्रभावित गांव का निरीक्षण किया. बाढ़ से क्षति हुई केला-मक्का और अन्य फसलों को नजदीक से देखा. केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिलाया.

ट्रैक्टर पर शिवराज और सम्राट (ETV Bharat)

केले और मक्के की फसल बर्बाद
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर केले और मक्के की फसल लगातार 10 से ज्यादा दिन तक पानी में रहने के कारण खराब हो गई है. पूरे बिहार में लगभग 50 लाख लोगों को अपना-अपना घर छोड़ना पड़ा. फसल का भी नुकसान हुआ है और मकान का भी नुकसान हुआ है. कुछ लोग बता रहे हैं कि पशुओं का भी नुकसान हुआ है.

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नाव पर सवार होकर निकले (ETV Bharat)

बिहार के साथ केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता को हर संभव मदद देने के काम में जुटी है. अभी प्रति परिवार 7 हजार रुपये देना शुरू किया है. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वह केंद्र सरकार की तरफ से हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं. आज मुख्यमंत्री के साथ अलग-अलग जिलों में हमलोग स्थिति का जमीनी जायदा ले रहे हैं.

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हालात का निरीक्षण करते केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

"केंद्र सरकार की तरफ से मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि संकट है, मगर इससे बाहर निकालने में राज्य सरकार के साथ हम खड़े रहेंगे. बिहार की हर संभव सहायता करेंगे. एक केंद्रीय दल और आएगा जो क्षति का आकलन करेगा. जो भी नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी हर संभव सहायता करेगी."- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

क्या बोले सीएम सम्राट?
वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों के साथ मिलकर जो सहायता हो सकती है, उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने फसल, सड़क की स्थिति को देखा और लगातार मुआयना कर रहे हैं. अभी कई और जिले जाएंगे. अभी राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है.

"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने एक विशेष दल भेजा है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हैं और ऐसी कई टीम आएंगी, जो बिहार में आकलन एवं समीक्षा करके बिहार को संभव सहायता देने का काम करेंगे."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

बहुत देर कर दी- विपक्ष
वहीं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार दौरे पर आरजेडी ने तंज कसा है. राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि, 'केंद्रीय टीम ने बहुत देर कर दी. इसे बिहार का दुर्भाग्य ही कहेंगे. अभी अगर चुनाव होता तो 150 लोग बैठे होते, पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता लेकिन बिहार की बदहाली की चिंता नहीं है.'

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तेरसिया सरायपुर पंचायत में हालात का जायजा लिया (ETV Bharat)

बिहार में बाढ़ की स्थिति विकराल
बिहार में भारी बारिश के कारण सभी प्रमुख नदियां उफान पर है. बाढ़ के कारण राज्य के 16 जिलों की करीब 50 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है. अब तक 21 लोगों की मौत हुई है. हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. वहीं राज्य सरकार भी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपये पहुंचाकर आर्थिक मदद देने में जुटी हुई है.

वैशाली में बाढ़ से हाहाकार
प्रशासन के अनुसार वैशाली जिले के 6 प्रखंड, 32 पंचायत, 2 नगर परिषद क्षेत्र, 92 गांव और 12 नगर परिषद वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं. जिले में कुल 2,98,800 आबादी बाढ़ की चपेट में है. ऐसे में फसल क्षति के आकलन के साथ प्रभावित किसानों को राहत और सहायता उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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