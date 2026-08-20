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बिहार में 235000 लाभुकों को मिला आवास, शिवराज सिंह चौहान और सम्राट चौधरी ने सौंपी चाबी

बिहार में 235000 लाभुकों को मिली आवास की चाबी ( ETV Bharat )

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार के 2,35,000 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया है. पटना के बापू सभागार में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी दी गई. प्रधानमंत्री आवास वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा होने के बाद वितरित किया गया है. क्या बोले शिवराज सिंह चौहान?: इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बिहार की कोई भी गरीब बहन अब कच्चे मकान में नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता कर बिहार को 11,18,937 आवासों की सौगात दी गई है. आज 2,35,000 परिवारों को खुशियों की चाबी सौंपकर उनके सपनों के घर में प्रवेश कराया. इसकी हमें बहुत खुशी है. बिहार के समग्र विकास और जनता की सेवा में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में हर वो भाई-बहन जिनके पास कच्चा घर है, उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा. किसी परिवार के सिर पर पक्की छत आती है, तो उसके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की उम्मीद भी मजबूत होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प लेकर कार्य कर रही है."- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री