67 साल के हुए शिवराज, लॉन्च करेंगे मामा कोचिंग क्लास और मोबाइल हॉस्पिटल, मिलेगा फ्री इलाज

शिवराज सिंह चौहान गांव की हेल्थकेयर सर्विस को मजबूत करने के लिए विदिशा की सभी आठ असेंबली एरिया में 'मामा चलित हॉस्पिटल' भी लॉन्च करेंगे. इन गाड़ियों में मॉडर्न डायग्नोस्टिक सुविधाएं और क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे जो गांवों और बस्तियों में फ्री इलाज और कंसल्टेशन देंगे. यह पहल MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से चलेगी.

टॉपर्स छात्रों को देंगे गिफ्ट शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''अपने माता-पिता की याद में उन्होंने 'प्रेम-सुंदर प्रतिभा सम्मान' अवॉर्ड शुरू करने का फैसला किया है. विदिशा लोकसभा सीट के सभी आठ असेंबली एरिया में, क्लास 10 और 12 के टॉपर्स को Rs 51,000, Rs 31,000 और Rs 21,000 के कैश प्राइज मिलेंगे. पार्लियामेंट्री एरिया में, टॉप तीन रैंक होल्डर्स को स्पेशल अवॉर्ड मिलेंगे.

गिफ्ट नहीं लाएं बल्कि पौधा लगाएं शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2022 में सबसे लंबे समय तक BJP के मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया था. जन्मदिन के मौके पर उन्होंने समर्थकों से माला, गुलदस्ते, शॉल या गिफ्ट न लाने की अपील की. उन्होंने शुभचिंतकों से अपील की कि वे इसके बजाय एक पौधा लगाएं और "शिव वृक्ष मित्र" बनने के लिए एक पोर्टल पर QR कोड के जरिए तस्वीरें अपलोड करें.

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार को 67 साल के हो गए हैं. वह अपना जन्मदिन 'प्रेम-सेवा संकल्प दिवस' के तौर पर मनाएंगे. जिसके तहत वे राज्य में अलग-अलग जगहों पर कोचिंग क्लास और मोबाइल हॉस्पिटल लॉन्च करेंगे. शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच मामा के नाम से पॉपुलर हैं, और उनके जन्मदिन पर लॉन्च होने वाली कोचिंग क्लास और हॉस्पिटल के नाम में यही नाम होगा. शिवराज सिंह पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और टैलेंट प्रमोशन पर केंद्रित पांच वादे लेंगे.

इस मौके पर, विदिशा शहर, रायसेन और भैरुंदा में 'मामा कोचिंग क्लासेस' लॉन्च की जाएंगी. ये सेंटर बैंकिंग, SSC, MPPSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री तैयारी कराएंगे. बयान में कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एक कैंपेन को भी तेज किया. उन्होंने पहचाने गए लाभार्थियों को मोटर वाली ट्राइसाइकिल बांटी ताकि वे आसानी से चल-फिर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

शिवराज का जनता के नाम संदेश

अपने जन्मदिन पर शिवराज सिंह चौहान ने X हैंडल पर लिखा, ''सेवा प्रेम का अमिट रूप है, हम अपना जन्मदिन बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जन्मदिन के साथ हमारी आयु का एक वर्ष और कम हो जाता है. ऐसे में मन में यही विचार आ रहा है कि बचा हुआ जीवन हम कैसे सार्थक जिएं. मैं मानता हूं कि हम सभी में एक ही चेतना है, इसलिए हम सब एक हैं. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'आत्मवत् सर्वभूतेष', सिय राममय सब जग जानी, वसुधैव कुटुम्बकम्, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो.

जब हम सबमें एक ही चेतना है, तो हम सबको अपना मानें और सबसे प्रेम करें. प्रेम का सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण सेवा है, इसलिए हम सबकी सेवा करें और सबसे प्रेम करें. यही जीवन की वास्तविक सार्थकता है. मेरे हृदय में सेवा का यह संकल्प और प्रबल हो रहा है. प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भी सेवा का ही एक पवित्र माध्यम है. पेड़ लगाकर हम धरती, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व निभा सकते हैं. मैं भी प्रतिदिन पेड़ लगा रहा हूँ, आप भी एक पेड़ लगाइए न.''

शिवराज सिंह चौहान का राजनेतिक करियर

शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई. वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में संयोजक, महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे. 1975 में हुए भारतीय आपातकाल (1975–1977) के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इस दौरान जेल भी गए. उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है. वे 2005 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे.

2018 में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस की सरकार में कमल नाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार विदिशा जिले की बुधनी सीट से विधायक बने थे. विदिशा लोकसभा क्षेत्र से 5 बार (1991, 1996, 1998, 1999 और 2004) सांसद चुने गए. वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं.