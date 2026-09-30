किसानों को बड़ी राहत, मूल्य समर्थन योजना के तहत होगी दलहन और तिलहन की सीधी खरीदी
दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए 5,547.99 करोड़ के समर्थन मूल्य की खरीददारी को मंजूरी, सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी राशि. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 8:33 PM IST
भोपाल/नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS) में दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 5,547.99 करोड़ के समर्थन मूल्य की खरीददारी को मंजूरी दे दी है. केन्द्र सरकार की प्राइज सपोर्ट स्कीम में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिहलन फसलों की खरीद के लिए ये मंजूरी दी गई है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसला का सीधा उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में आई गिरावट से किसानों का बचाव करना है और ये प्रयास करना है कि उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिल सके.
यूपी, तेलंगाना और कर्नाटक से तुअर और मूंग की खरीदी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि "उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रु. की खरीद को हरी झंडी दी गई है. इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रु. मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रु. मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी. कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए 1,107 करोड़ रु. की उपज खरीद का अनुमोदन किया गया है."
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दी गई मंजूरी से कर्नाटक में 659.27 करोड़ रु. मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रु. मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग तथा 111.90 करोड़ रु. मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खरीद PSS के तहत की जाएगी. इसके साथ ही, तेलंगाना के किसानों के हित में कुल 448.42 करोड़ रु. की खरीद को केंद्रीय मंत्री चौहान द्वारा स्वीकृति दी गई है. इसमें 353.90 करोड़ रु. मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रु. मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है.
ये भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश में भावांतर पर होगी सोयाबीन की खरीदी, बाजार में 5230 रुपए क्विंट तक भाव
- शिवराज प्लान से भारत बनेगा दालों का सुपर सप्लायर, बीज ग्राम के साथ लगेंगी हजारों मिले
सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी राशि
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि "केंद्र सरकार का ये कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा." उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से किया जाएगा.