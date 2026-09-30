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किसानों को बड़ी राहत, मूल्य समर्थन योजना के तहत होगी दलहन और तिलहन की सीधी खरीदी

सरकार करेगी दलहन और तिलहन की सीधी खरीदी ( ETV Bharat )

भोपाल/नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS) में दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 5,547.99 करोड़ के समर्थन मूल्य की खरीददारी को मंजूरी दे दी है. केन्द्र सरकार की प्राइज सपोर्ट स्कीम में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिहलन फसलों की खरीद के लिए ये मंजूरी दी गई है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसला का सीधा उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में आई गिरावट से किसानों का बचाव करना है और ये प्रयास करना है कि उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिल सके.