शिवराज सिंह चौहान ने गिनाई लिस्ट- अमेरिका अपने कौन से प्रोडक्ट भारत में नहीं बेच सकेगा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हित में बताया. इस डील से विकास की नई राह मिली.

NATIONA DALHAN MISSION
सीहोर के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में शिवराज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
सीहोर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "दालें आयात करना हमारे लिए शर्म की बात है. अब भारत दालों का निर्यातक बनेगा." उन्होंने ये भी साफ किया "अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद भी किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी." शिवराज ने बताया कि कौन-कौन किसानों के उत्पाद हैं, जो अमेरिका से भारत नहीं आएंगे. उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा "इससे भारत की प्रगति और विकास के नए द्वार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान की आय भी बढ़ेगी."

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से लाभ

मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (FLRP) में आयोजित राष्ट्रीय दलहन परामर्श एवं रणनीति बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा "दलहन में भी भारत आत्मनिर्भर बने, दालें बाहर से नहीं मंगाएगेगे, बल्कि कल ऐसी स्थिति आए कि हम दालों का निर्यात करेंगे. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बनाया है. आज उसी मिशन की राष्ट्रीय बैठक यहां की गई है."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे. इनके अलावा कई राज्यों के कृषि मंत्री, शीर्ष वैज्ञानिक भी यहां पहुंचे.

किसानों के सभी अहम उत्पाद सुरक्षित

शिवराज ने कहा "हमारे मसाले निर्यात होंगे, चावल हमारा इन देशों में कितना जाता है, उसका निर्यात बढ़ेगा. मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां, कृषि और डेयरी उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं. इन उत्पादों के लिए भारत का बाजार किसानों के लिए सुरक्षित है. इस समझौते से देश के अन्य क्षेत्रों को भी लाभ होगा, विशेष रूप से हमारे निर्यातकों, MSME और युवाओं को."

शिवराज ने बताए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लाभ (ETV BHARAT)

बासमती चावल और मसालों को विशेष लाभ होगा

उन्होंने कहा "भारतीय सामानों पर शुल्क घटकर लगभग 18 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों में विशाल बाजार और अवसर मिलेंगे. जेनेरिक दवाओं, रत्नों, हीरों, विमान के पुर्जों और कई तरह के सामान पर शुल्क घटकर शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा के साथ मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी."

शिवराज ने कहा "हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में बासमती उगाने वाले किसानों के लिए 18% टैरिफ वाले बाजार में नए अवसर खुलेंगे. पहले लगभग 63,000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था, जो इस समझौते से और बढ़ने की संभावना है. टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से कपास उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा."

अब दाल मिल लगाने पर सरकार देगी सब्सिडी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "क्लस्टर स्तर पर दाल मिल लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दाल मिल स्थापित करने पर भारत सरकार ₹25 लाख तक की सब्सिडी देगी. ताकि जहां दाल का उत्पादन होगा, वहीं उसकी प्रोसेसिंग और बिक्री हो और किसानों को वैल्यू एडिशन का सीधा लाभ मिल सके. इस मिशन के तहत देशभर में 1,000 दाल मिलें खोली जाएंगी. जिनमें से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्लस्टरों में स्थापित की जाएंगी."

किसानों को मिलेगी 10 हजार की सहायता

बीज सुधार और वितरण की नई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए शिवराज ने कहा "हम एक फैसला कर रहे हैं. कोई भी बीज अब दिल्ली में रिलीज़ नहीं होगा. अलग-अलग प्रदेशों में जाकर किसान के बीच बीज रिलीज़ करेंगे. क्लस्टर मॉडल के ज़रिए खेती को मजबूती दी जाएगी. किसानों को जोड़कर संगठित रूप से उत्पादन बढ़ाया जाएगा और हर किसान को पूरा सहयोग मिलेगा. क्लस्टर में आने वाले किसानों को बीज किट दी जाएगी और आदर्श खेती के लिए एक हेक्टेयर पर ₹10,000 की सहायता दी जाएगी."

SEHORE SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
DALHAN CONFERENCE SEHORE
DALHAN MISSION PORTAL
INDIA US TRADE DEAL

संपादक की पसंद

