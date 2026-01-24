ETV Bharat / state

गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह, समापन सत्र को किया संबोधित

केद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में शिरकत की.

SHIVRAJ SINGH CHOUHAN IN HARIDWAR
गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह (फोटो सोर्स: @OfficeofSSC)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 5:40 PM IST

हरिद्वार: केद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. शिवराज सिंह ने हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार' के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समापन समारोह में संबोधन दिया.समापन समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं यहां मंत्री नहीं, बल्कि एक शिष्य, भक्त और सेवक बनकर आया हूं. उन्होंने कह बचपन में मैंने 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका पढ़ी। इसका एक-एक शब्द मंत्र है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा नर्मदापुरम में गायत्री शक्तिपीठ के लोकार्पण में पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी पधारे थे. मैं भोपाल से नर्मदापुरम गुरुदेव से दीक्षा लेने गया था. मैं एकटक गुरुदेव की ओर निहार रहा था. गुरुदेव की उंगली बढ़ी और सीधे मेरे माथे पर एक तिलक लगा. उस स्पर्श ने मुझे रोमांचित कर दिया. ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर दिया. जीवन को एक नई दिशा दे दी. तब से लेकर अब तक मैं वो स्पर्श भूलता नहीं हूं.

शिवराज सिंह ने कहा गायत्री परिवार संस्कृति की सरिता, संस्कारों का सिंधु और धर्म का अश्वमेध है. उन्होंने कहा अखण्ड ज्योति; वह ज्योति है जो बुद्धि को विवेक से जोड़ती है.शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत वो देश है, जिसने तलवार के जोर पर कभी किसी पर कब्जा नहीं किया. हमने अपने विचारों को जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं है.उन्होंने कहा ये वो धरती है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम् का उद्घोष किया. हम विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं.

इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आज जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि से भी मिले. उन्होंने पौधरोपण भी किया. शिवराज सिंह चौहान ने लिखा यह क्षण आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के सुंदर संगम के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा.

पढ़ें- हरिद्वार शांतिकुंज शताब्दी समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, एक क्लिक में पढ़िये संबोधन की बड़ी बातें

