गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह, समापन सत्र को किया संबोधित
केद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में शिरकत की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 24, 2026 at 5:40 PM IST
हरिद्वार: केद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. शिवराज सिंह ने हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार' के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समापन समारोह में संबोधन दिया.समापन समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं यहां मंत्री नहीं, बल्कि एक शिष्य, भक्त और सेवक बनकर आया हूं. उन्होंने कह बचपन में मैंने 'अखण्ड ज्योति' पत्रिका पढ़ी। इसका एक-एक शब्द मंत्र है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा नर्मदापुरम में गायत्री शक्तिपीठ के लोकार्पण में पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी पधारे थे. मैं भोपाल से नर्मदापुरम गुरुदेव से दीक्षा लेने गया था. मैं एकटक गुरुदेव की ओर निहार रहा था. गुरुदेव की उंगली बढ़ी और सीधे मेरे माथे पर एक तिलक लगा. उस स्पर्श ने मुझे रोमांचित कर दिया. ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर दिया. जीवन को एक नई दिशा दे दी. तब से लेकर अब तक मैं वो स्पर्श भूलता नहीं हूं.
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी आज हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित ‘शताब्दी वर्ष समारोह–2026’ में सहभागिता हेतु पहुंचे।— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) January 24, 2026
इस अवसर पर @dsvvofficial के प्रति कुलपति आदरणीय… pic.twitter.com/ezuQYDzhEr
शिवराज सिंह ने कहा गायत्री परिवार संस्कृति की सरिता, संस्कारों का सिंधु और धर्म का अश्वमेध है. उन्होंने कहा अखण्ड ज्योति; वह ज्योति है जो बुद्धि को विवेक से जोड़ती है.शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत वो देश है, जिसने तलवार के जोर पर कभी किसी पर कब्जा नहीं किया. हमने अपने विचारों को जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं है.उन्होंने कहा ये वो धरती है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम् का उद्घोष किया. हम विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं.
आज हरिद्वार में पूज्य गुरुदेव जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि जी महाराज का दिव्य सान्निध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पूज्य महाराज जी के साथ पौधरोपण भी किया।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 24, 2026
यह क्षण आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के सुंदर संगम के रूप में… pic.twitter.com/pptMPzP4H0
इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आज जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि से भी मिले. उन्होंने पौधरोपण भी किया. शिवराज सिंह चौहान ने लिखा यह क्षण आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के सुंदर संगम के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा.
