ETV Bharat / state

गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह, समापन सत्र को किया संबोधित

गायत्री परिवार शताब्दी समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह ( फोटो सोर्स: @OfficeofSSC )