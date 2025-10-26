खिलाड़ियों से भरा रहेगा विदिशा के ग्राउंड, कपिल देव करेंगे सांसद खेल महोत्सव में शिरकत
विदिशा में 30 अक्टूबर से सजेगा ग्राउंड, सांसद खेल महोत्सव का होगा आयोजन, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव आएंगे विदिशा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 4:19 PM IST
विदिशा: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में क्रिकेट का आयोजन होगा. खुद शिवराज सिंह चौहान ने सांसद खेल महोत्सव के भव्य आयोजन की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'फिट युवा फॉर विकसित भारत' के संकल्प को साकार करते हुए यह खेल महोत्सव 30 अक्टूबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा. खेल केवल शारीरिक स्वस्थता के लिए ही नहीं, बल्कि मन को आनंद, उल्लास और जीवन में नई प्रेरणा देने का भी एक सशक्त माध्यम है. खास बात यह है कि इस सांसद खेल महोत्सव में खेल जगत की बड़ी हस्ती कपिल देव भी विदिशा आएंगे.
खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि "विदिशा संसदीय क्षेत्र में यह खेल महोत्सव 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगा. इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश की तीन प्रमुख हस्तियां विदिशा पधार रही हैं. शुभारंभ समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, देश के गौरव कपिल देव और मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कपिल देव की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप दिलाया था.
आयोजन से पहले कपिल देव ने एक वीडियो संदेश जारी कर विदिशा के लोगों से अपील की है कि वे इस महोत्सव में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि "ऐसे आयोजन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते है और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं."
3 स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन
सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन तीन मुख्य स्तरों पर किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिल सके.
पंचायत स्तर पर: ग्रामीण स्तर पर खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए 'रस्साकशी', 'कुर्सी दौड़' और 'चम्मच दौड़' जैसे हल्के-फुल्के एवं पारंपरिक खेलों का चयन किया गया है. ये तीनों प्रतियोगिताएं पंचायत स्तर पर आयोजित होंगी.
संसदीय क्षेत्र स्तर पर (प्रमुख खेल): देश के लोकप्रिय और देसी खेलों को महत्व देते हुए कबड्डी और टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन संसदीय क्षेत्र स्तर पर किया जा रहा है. इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे.
स्थानीय स्तर पर (लोकल खेल): स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए फुटबॉल, कुश्ती, खो-खो और हॉकी जैसे चार अन्य खेलों का भी समावेश किया गया है, जिनका आयोजन स्थानीय स्तर पर होगा.
अभूतपूर्व पंजीयन, युवाओं में भारी उत्साह
खेल महोत्सव के प्रति युवाओं के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अब तक 36,860 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति गहरी रुचि और जागरूकता है.
पंजीकृत खिलाड़ी
विदिशा 5652
खातेगांव 5674
इछावर 5599
गुलेली 6718
बासौदा 2061
सिलवानी 4407
सांची 3422
भोजपुर 3327
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि "ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर पर ये कार्यक्रम 2 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे. खेल महोत्सव का समापन एक विशेष तिथि पर किया जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को संसदीय स्तर की फाइनल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा.