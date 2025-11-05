ETV Bharat / state

जमीन की बिक्री पर लगा था प्रतिबंध, युवक ने ग्वालियर कमिश्नर के फर्जी आदेश से वकील को बेची

असल में ये पूरा मामला शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. नोहरीखुर्द गांव में प्रेमशंकर तावड़े नाम के शख्स की 7 बीघा जमीन काफ़ी समय से पड़ी हुई थी लेकिन ज़मीन मालिक नीमच जिले में रहता है. ऐसे में वह यह यह ज़मीन बेचना चाहता था. लेकिन सरकारी दांवपेचों की वजह से उसकी ज़मीन पर बिक्री प्रतिबंध लगा हुआ था. लाखों की ज़मीन होने के बावजूद उसे बेच ना पाने के चलते प्रेमशंकर ने ग्वालियर कमिश्नर का एक लेटर लगाया और शिवपुरी के एक पहचान के व्यक्ति के ज़रिए ज़मीन बेचने की व्यवस्था की.

ग्वालियर: चंबल अंचल में अब ठगी के मामले अलग ही स्तर पर पहुंच चुके है. शिवपुरी में बिक्री प्रतिबंधिंत जमीन की खरीद फरोख़्त में एक शख्स ने एक वकील को ही चूना लगा दिया, वह भी ग्वालियर कमिश्नर के फ़र्ज़ी आदेश से. इस फ़र्ज़ीवाड़े का खुलासा भी तब हुआ जब ज़मीन की फाइल नामांतरण के लिए पहुंची.

लाखों में बेच दी वकील को जमीन

पिछले महीने नोहरीखुर्द गांव की ज़मीन ख़रीदने के लिए प्रेमशंकर तावड़े शिवपुरी के ही वकील जितेंद्र गोयल के संपर्क में आया और उसने लाखों रुपये लेकर 10 अक्टूबर 2025 को वकील को यह ज़मीन बेच दी. साथ ही ग्वालियर कमिश्नर का पत्र भी उन्हें दे दिया. चूंकि ज़मीन काफ़ी सस्ते में मिल रही थी इसलिए एडवोकेट जितेन्द्र ने भी पत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया.

जांच में फर्जी निकला आयुक्त का लेटर

ज़मीन का सौदा होने के बाद जब उसे ख़रीदने वाले जितेन्द्र गोयल नामांतरण के लिए पहुंचे और दस्तावेज तहसीलदार के कार्यालय में पहुंचे और उनकी जांच हुई तो ग्वालियर कमिश्नर द्वारा जारी आदेश पत्र फर्जी निकला. इसके बाद इसकी जानकारी सब रजिस्ट्रार को दी गई. और जांच के आधार पर मामले में सब रजिस्ट्रार द्वारा प्रेमशंकर तावड़े के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है.

विक्रेता पर सब रजिस्ट्रार ने कराई एफआईआर

मामले को लेकर तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि "विक्रेता द्वारा बेची गई ज़मीन के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि, उक्त ज़मीन की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लग हुआ था इसी ज़मीन को बेचने के संबंध में आयुक्त कार्यालय द्वारा जब दस्तावेजों में लगा हुआ आयुक्त का आदेश पत्रक वेरीफाई कराया तो वहाँ से पता चला कि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ ही नहीं है. इसके बाद शिवपुरी रजिस्ट्रार को पत्र लिख कर दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए कहा. इसके बाद रजिस्ट्रार ने जाँच के आदेश दिए और मामले में कोतवाली पुलिस थाना पहुचकर विक्रेता के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई है.फ़िलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है."