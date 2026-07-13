शिवपुरी में नाबालिग के साथ लॉज में पकड़ाया शादीशुदा युवक, भीड़ ने पीटा, पत्नी ने लगाए धर्मांतरण के आरोप
शिवपुरी के लॉज में एक शातिर बदमाश को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग के साथ पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:16 AM IST
शिवपुरी: कोतवाली थाना क्षेत्र में माधव चौक स्थित एक लॉज में रविवार को एक नाबालिग लड़की के साथ ठहरे शादीशुदा युवक को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने युवक के साथ मारपीट की और उसे पैदल जुलूस के रूप में कोतवाली थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ फिलहाल शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है.
नाबालिग के साथ पकड़ा गया अधेड़
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान अकरम शाह के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी पिछले कई दिनों से लॉज में नाबालिग के साथ रुका हुआ था. लड़की शनिवार से अपने घर से लापता थी. जिसकी शिकायत परिजनों ने देहात थाने में भी दर्ज कराई थी. लड़की की मां के मुताबिक, आरोपी पहले भी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जा चुका है. जिसकी शिकायत पूर्व में देहात थाने में दर्ज कराई गई थी.
आरोपी के खिलाफ पत्नी ने खोला मोर्चा
इस पूरे मामले में आरोपी अकरम शाह की पत्नी निशा बानो ने भी अपने पति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.
निशा बानो ने कहा कि उसका पति पिछले दो साल से उक्त लड़की के संपर्क में है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है. दो साल पहले सतनवाड़ा थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन तब बहला-फुसलाकर राजीनामा करवा लिया गया था.
लड़की फंसाकर मतांतरण कराने की मंसा
पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस कृत्य में आरोपी की मां (सास रुखसाना बानो) भी उसे आर्थिक और मानसिक रूप से संरक्षण दे रही हैं. निशा ने यह भी दावा किया कि उसका पति अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने और मतांतरण कराने की बातें करता था. जिसका उसने विरोध भी किया था.
आदतन अपराधी है अकरम
शिवपुरी लाज में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़े गए आरोपी अकरम शाह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी कोई नया अपराधी नहीं बल्कि आदतन अपराधी है, जिस पर पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी आधार पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी ने उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई शुरू कर दी है.
मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार, शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदन ने दिनांक 10 जून 2026 को नोटिस भेजकर अकरम शाह के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की अनुशंसा की थी. नोटिस में उल्लेख है कि अनावेदक अकरम शाह पुत्र अनवर शाह, उम्र 25 साल, निवासी नरवर तिराहा सतनवाड़ा, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है.
आतंक के कारण आम जनता में भय
नोटिस में कहा गया है कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर न्यायालयीन एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ है. उसके आतंक के कारण आम जनता में भय व्याप्त है और कोई भी साक्षी उसके विरुद्ध न्यायालय में कथन देने का साहस नहीं कर पा रहा है. आरोपित के आपराधिक रिकार्ड के आधार पर कलेक्टर ने माना कि अनावेदक का कृत्य प्रथम दृष्टया आदतन अपराधी की श्रेणी में आता है और उसकी उपस्थिति से लोक व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया है.
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कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने कहा, "लड़की के माता-पिता हमारे पास आरोपी को लेकर आए थे, हमारे पास लड़की नहीं आई थी, हमने इस संबंध में आरोपी के साथ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. उसे एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया है."