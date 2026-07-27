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शिवपुरी में बुजुर्ग माता-पिता को छोटे बेटे ने धक्के दे घर से निकाला, प्रॉपर्टी पर कब्जा

शिवपुरी में 80 वर्षीय बुजुर्ग को कंधे पर लेकर बड़ा बेटा सीधे पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा. वृद्धा ने एसपी को आपबीती बताई.

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बड़े बेटे के कंधे पर वृद्ध मां पहुंची एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 6:10 PM IST

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शिवपुरी : शहर में बुजुर्गों के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया है. वृद्ध माता-पिता को उसका ही छोटा बेटा परेशान करता है. बुजुर्ग माता-पिता को छोटे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया. अब बुजुर्ग माता-पिता एक टपरे में रहने को मजबूर हैं. बड़े बेटे ने जब माता-पिता की दुर्दशा देखी तो छोटे भाई को समझाया लेकिन वह नहीं समझ रहा है. बड़े बेटे के पास रहने की जगह नहीं, इसलिए उसने माता-पिता के पुस्तैनी घर पर इस प्रकार कब्जा करने का विरोध किया.

मकान पर कब्जा करने का आरोप

शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय विमला बाल्मीकि न्याय पाने के लिए अपने बड़े बेटे के कंधे पर सवार होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. पीड़िता ने अपने छोटे बेटे और बहू पर मारपीट करने, घर से निकालने और संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है. ​पीड़िता विमला बाल्मीकि के अनुसार "पारिवारिक कलह से बचने के लिए उन्होंने अपने मकान में ही एक अलग कमरा बनवा लिया था, जहां वह अपने बड़े बेटे के साथ रहती थीं."

बुजुर्ग मां ने लगाया बेटा-बहू पर मारपीट करने का आरोप (ETV BHARAT)

बेटा-बहू पर मारपीट का आरोप

वृद्धा का कहना है "मकान के शेष दो कमरों पर उनके छोटे बेटे विक्रम बाल्मीकि ने कब्ज़ा कर रखा है. छोटे बेटे और बहू ने मुख्य मकान से बेदखल कर बाहर एक अस्थायी टपरा बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया." बारिश के कारण टपरे में रहना असंभव हो गया तो बुजुर्ग मां ने अपने बेटे से एक कमरा खाली करने का अनुरोध किया. इससे आक्रोशित होकर छोटे बेटे और बहू ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उन्हें घर से खदेड़ दिया.

पुलिस थाने में लगा चुकी हैं फरियाद

दंपती पिछले 3 दिन से शरण के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ​पीड़िता का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले स्थानीय फिजिकल थाना पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण उन्हें एसपी कार्यालय का रुख करना पड़ा. शारीरिक अशक्तता के कारण बड़े बेटे ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर एसपी दफ़्तर पहुंचाया. उन्होंने लिखित आवेदन देकर अपना मकान वापस दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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