ETV Bharat / state

शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, 50 पर FIR, सरपंच सहित 15 गिरफ्तार

रन्नौद के पचावली गांव में शुक्रवार सुबह 8 बजे महिलाएं सीधे सरकारी शराब दुकान में घुस गईं. दरवाजा तोड़ा और अंदर रखी शराब की पेटियां उठाकर नाले में फेंक दीं. मौके पर मौजूद कुछ युवक फेंकी जा रही शराब लूटने के लिए पहुंचे लेकिन महिलाओं ने उन्हें खदेड़ दिया और लाठियों से शराब नष्ट कर दी.

ग्राम अमोलपठा में गुरुवार को लाइसेंसी कंपोजिट शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, आग लगाने और पुलिस व आबकारी टीम से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सरपंच सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

शिवपुरी: सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद शिवपुरी में शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है. पिछले 4 दिनों से जिले के कई गांव में महिलाएं प्रदर्शन कर रहीं हैं. पुलिस और प्रशासन लाठी और गिरफ्तारी से इसे दबाने की कोशिश कर रहा है लेकिन महिलाएं हर रोज नया मोर्चा खोल रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को चंदावनी, पचावली और माढ़ा में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया.

माढ़ा गांव में बस स्टैंड स्थित ढाबे में की महिलाओं ने छापेमारी

यह पहली बार नहीं है जब अवैध के साथ-साथ वैध दुकान को भी निशाना बनाया गया हो. शुक्रवार की दोपहर 12 बजे आदिवासी महिलाओं ने माढ़ा बस स्टैंड पर पहुंचकर एक ढाबा पर छापेमारी की. आरोप है कि ढाबा संचालक होटल की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचता है. होटल पर आदिवासी महिलाओं को 8-10 बीयर की बोतलें मिलीं, जिन्हें उन्होंने वहीं फोड़ दिया और ढाबे का सामान उठाकर रोड पर फेंक दिया इसके बाद पंचावली-रन्नौद मार्ग जाम कर दिया.

चंदावनी गांव में कच्ची शराब के विरोध में चक्काजाम

भौंती थाना क्षेत्र के ग्राम चंदावनी के मजरा श्रीवरी में शुक्रवार सुबह 6 बजे आदिवासी महिलाओं ने कच्ची शराब के विरोध में खोड़-सिरसौद मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. यह मार्ग करीब 11 बजे तक लगभग 5 घंटे तक बंद रहा. पुलिस समझाती रही लेकिन महिलाएं चक्काजाम पर अड़ी रहीं.

उमा भारती ने भी ट्विट कर लिखा कि, "शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं शिवपुरी जिले की महिलाओं का हम आप सब लोग पूर्ण समर्थन करें."

50 पर एफआईआर, सरपंच सहित 15 गिरफ्तार

ग्राम अमोलपठा में गुरुवार को लाइसेंसी कंपोजिट शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, आग लगाने और पुलिस व आबकारी टीम से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सरपंच सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

50 पर FIR, सरपंच सहित 15 गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपित छोटेराजा गुर्जर निवासी गणेशखेड़ा, ग्राम उडवाबा का सरपंच कमल सिंह गुर्जर, ग्राम अमोलपठा का जनपद सदस्य दुष्यन्त परमार, पातारगढ़ का सरपंच दीवानसिंह बघेल सहित 21 नामजद और 30-35 अन्य महिला-पुरुषों के विरूद्ध धारा 296, 333, 132, 115(2), 121(1), 211, 191(1), 191(2), 191(3), 190, 326(च), 326(छ) बीएनएस और 3(1) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की गैर जमानतीय धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है. आरोपित सरपंच कमल गुर्जर से अपराध में प्रयुक्त ट्रैक्टर जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार अन्य आरोपितों की पहचान कर धरपकड़ जारी है.

4 दिनों से अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल

शिवपुरी में पिछले 4 दिन से लगातार अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश फूट रहा है. रोजाना घटना, विरोध, जाम, पुलिस समझाइश चल रही है. महिलाओं का आरोप है कि इसके बावजूद अवैध शराब की बिक्री पर अब तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है. भीम आर्मी कार्यकर्ता दिनेश सगर का आरोप है, "4 दिन में एक भी दिन आबकारी विभाग ने न तो कोई प्रेस बयान जारी किया, न ही अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई की."

इस पूरे घटनाक्रम के क्रम में शुक्रवार की दोपहर भीम आर्मी कार्यकर्ता दिनेश सगर के नेतृत्व में कुछ महिलाएं भौंती थाने पहुंचीं. बताया जा रहा है कि यह महिलाएं गुरूवार को मनपुरा, भौंती में शराब दुकान पर हमले, शराब की लूटपाट आदि के विरोध में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर गिरफ्तारी देने पहुंचीं थीं.