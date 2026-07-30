शिवपुरी में पति की मौत के बाद की लव मैरिज, 5 महीने बाद होटल में संदिग्ध मौत
शिवपुरी में दूसरी शादी के 5 महीने बाद महिला की संदिग्ध मौत. पहले पति ने की थी आत्महत्या, अब होटल में मिला महिला का शव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 9:11 AM IST
शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक होटल से नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि महिला ने 5 महीने पहले ही दूसरी शादी की थी, वहीं, उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी. महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया.
प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत
जानकारी के अनुसार, मितोजी गांव निवासी लक्ष्मी कुशवाह के जीवन में दुखों का सिलसिला नया नहीं था. करीब एक साल पहले उसके पहले पति ने आत्महत्या कर ली थी. इस सदमे से उबरते हुए लक्ष्मी की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए झांसी निवासी पंकज जाटव से हुई. पंकज कोलारस के एक होटल में बतौर रसोइया (कुक) कार्यरत था. धीरे-धीरे यह पहचान प्यार में बदली और दोनों ने 7 मार्च 2026 को झांसी के एक मंदिर में विवाह कर लिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों का दिल दहला दिया.
आपसी समझौता और संदिग्ध मौत
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही लक्ष्मी का उसके ससुराल वालों से विवाद होने लगा था. स्थिति को देखते हुए दोनों ने शिवपुरी में किराए के कमरे में रहने लगे. कुछ दिन बाद दोनों होटल परिसर स्थित कमरे में शिफ्ट हो गए. हालांकि, नई जिंदगी की शुरुआत में ही दोनों के बीज तल्खी बढ़ने लगी. पंकज ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत करती थी, जिससे दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. हाल ही में आपसी समझौते के बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मृतका के पति पंकज ने बताया, "मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जब मैं काम से कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था. जब मैं दूसरे कमरे के रास्ते अंदर पहुंचा और कुंडी खोलकर देखा तो लक्ष्मी बेसुध मिली. साथी कर्मचारियों की मदद से उसे नीचे उतारा और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."
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इस मामले में कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने बताया, "मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया. पीएम रिपोर्ट व मृतका के परिजन और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."