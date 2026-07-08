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टॉयलेट में जड़ा ताला, घर से बेदखल, दहेज पीड़िता की पुलिस कंट्रोल रूम में आत्मघाती धमकी

​शिवपुरी: मंगलवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जब एक महिला अपने पति के साथ पहुंची और आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी देने लगी. मौके पर मुस्तैद महिला पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को काफी समझाइश के बाद उसे शांत कराया. पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है.

दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे ससुराल वाले

​​महिला का आरोप है कि, विवाह के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. मायके से अतिरिक्त रुपयों की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. महिला के अनुसार ससुराल पक्ष ने उसके 1 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर अपने पास रख लिए हैं. जिन्हें अब वापस करने से साफ इनकार किया जा रहा है.

कॉमन टॉयलेट में डाला ताला

पीड़िता और उसके पति को उनके ही घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है. महिला ने बताया कि, ​प्रताड़ना के तहत उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉमन टॉयलेट पर भी ताला लगा दिया गया है. जिस मकान में वे रह रहे हैं उसका निर्माण उसके पति और ससुर की संयुक्त कमाई से हुआ था. लेकिन उसकी रजिस्ट्री सास के नाम पर कराई गई थी. अब इसी आधार पर उन्हें घर से निकाला जा रहा है.