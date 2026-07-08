टॉयलेट में जड़ा ताला, घर से बेदखल, दहेज पीड़िता की पुलिस कंट्रोल रूम में आत्मघाती धमकी
शिवपुरी में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित कर रहे सुसराल वाले, विरोध में महिला ने पुलिस की जनसुनवाई में आत्महत्या की कोशिश की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 12:05 PM IST
शिवपुरी: मंगलवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जब एक महिला अपने पति के साथ पहुंची और आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी देने लगी. मौके पर मुस्तैद महिला पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को काफी समझाइश के बाद उसे शांत कराया. पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है.
दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे ससुराल वाले
महिला का आरोप है कि, विवाह के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. मायके से अतिरिक्त रुपयों की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. महिला के अनुसार ससुराल पक्ष ने उसके 1 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर अपने पास रख लिए हैं. जिन्हें अब वापस करने से साफ इनकार किया जा रहा है.
कॉमन टॉयलेट में डाला ताला
पीड़िता और उसके पति को उनके ही घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है. महिला ने बताया कि, प्रताड़ना के तहत उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कॉमन टॉयलेट पर भी ताला लगा दिया गया है. जिस मकान में वे रह रहे हैं उसका निर्माण उसके पति और ससुर की संयुक्त कमाई से हुआ था. लेकिन उसकी रजिस्ट्री सास के नाम पर कराई गई थी. अब इसी आधार पर उन्हें घर से निकाला जा रहा है.
शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई
महिला के अनुसार बीते 13 अप्रैल 2026 को उसके साथ मारपीट की गई थी. इस संबंध में उसने पहले फिजिकल थाना और फिर महिला थाना में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. पीड़िता महिला के पति का कहना है कि, हम पिछले दो दिनों से लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहे थे. लेकिन हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई. मकान के निर्माण में मेरी गाढ़ी कमाई लगी है. फिर भी हमें बेदखल किया जा रहा है. कार्रवाई न होने से निराश होकर हमें यह कदम उठाना पड़ा.
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मामले की जांच में जुटी पुलिस
शिवपुरी पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया का कहना है, ''घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला का आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है. महिला को समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया है. फिलहाल महिला और उसके पति द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''