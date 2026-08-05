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24 घंटे, 100 से ज्यादा सीसीटीवी, ग्वालियर में GRP ने बरामद कर ली ट्रेन से किडनैप बच्ची

घटना सोमवार और मंगलवार दरमियानी रात की है, शिवपुरी की रहने वाली महिला अनिता जाटव बुंदेलखंड एक्सप्रेस से ग्वालियर होते हुए प्रयागराज के लिए अपनी डेढ़ साल की बच्ची के साथ सफर कर रही थी. इसी बीच ट्रेन में एक शख्स चढ़ा और उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया.

ग्वालियर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जा रही शिवपुरी की एक महिला की डेढ़ साल की मासूम बच्ची का चलती ट्रेन में एक शख्स ने अपहरण कर लिया. जिसकी शिकायत महिला ने ग्वालियर के जीआरपी ब्रॉडगेज थाना में की थी. इस शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में बच्ची को अपहरणकर्ताओं के साथ बरामद कर लिया है.

ग्वालियर: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से डेढ़ साल की बच्ची के अपहरण मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने चौबीस घंटे में आरोपी के साथ बच्ची को बरामद कर लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

महिला ने बताया कि, शुरुआत में वह यह कहकर कि कितनी प्यारी बच्ची है उसके साथ खेलने लगा, जब उसे रोका तो कहने लगा कि, कुछ समय साथ खेलने दें, उसे बच्चे बहुत पसंद है. लेकिन कुछ देर में जैसे ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन आया वह बच्ची को लेकर गायब हो गया.

जीआरपी ने बरामद कर ली ट्रेन से किडनैप बच्ची (ETV Bharat)

भीड़ का फायदा उठाकर किया किडनैप

महिला ने बताया कि, उसने आरोपी को बच्ची ले जाते देखा और टोका तो कहने लगा की आप परेशान हो रुकिए थोड़ा और कहते हुए भीड़ का फायदा उठाते हुए ट्रेन से निकल गया. महिला ने काफी ढूंढा लेकिन ट्रेन में आरोपी अपहरणकर्ता नहीं मिला. इसके बाद महिला जीआरपी थाना पहुंची और बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. जिस पर तत्काल जीआरपी एक्शन में आई और कार्रवाई शुरू की गई.

अपहरणकर्ता का पता लगाने खंगाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे

जीआरपी ग्वालियर थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर ने बताया कि, "महिला की शिकायत के बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और एक टीम गठित की गई. साथ ही शहर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू किए गए. इस सर्चिंग में जीआरपी की टीम को एक स्कूटी पर एक महिला और पुरुष के साथ बच्ची दिखायी दी, जिसके बाद करीब 100 से 150 सीसीटीवी कैमरे जो उस रूट पर थे खंगाले गए."

सीसीटीवी का पीछा कर आरोपियों तक पहुंची जीआरपी

सीसीटीवी की मदद से पुलिस को मंगलवार देर रात आखिरी लोकेशन गांधीनगर स्थित पीर बाबा की दरगाह के पास मिली. जिसके बाद तुरंत टीम दरगाह के पास बनी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पहुंची और दो आरोपी महिला और पुरुष के पास से बच्ची को बरामद कर लिया. जीआरपी पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

जीआरपी को मानव तस्करी की आशंका

जीआरपी थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर के मुताबिक, "आरोपी पुरुष का नाम संजय राय है, जिसने बच्ची का अपहरण किया था. हालांकि इस वारदात के पीछे की वजह पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुद के बच्चे ना होने की वजह बतायी लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि, आरोपी संजय राय के तीन बच्चे हैं. जबकि वह कुछ वर्षों से अपने परिवार से अलग इस आरोपी महिला के साथ रह रहा है. ऐसे में पुलिस अब इस मामले मानव तस्करी का एंगल भी तलाश रही है."