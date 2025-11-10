ETV Bharat / state

न्याय के लिए टंकी पर चढ़ी महिला, 7 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप, नहीं हो रही थी FIR

शिवपुरी में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला. अपने साथ दुष्कर्म का लगाया आरोप.

SHIVPURI WOMAN CLIMBS WATER TANK
न्याय के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:16 PM IST

शिवपुरी: खनियाधाना थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई. खुद को दुष्कर्म पीड़ित बता रही महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस नहीं दर्ज किया जा रहा है. पुलिस के इस संवदेनहीन रवैये के बाद अपनी बात रखने के लिए महिला 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. करीब डेढ़ घंटे के हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद जब पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार हुई तब महिला नीचे उतरी.

राजस्थान ले जाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म

पीड़ित महिला के मुताबिक, बीते 25 अक्टूबर को वो अपने गांव से खनियाधाना खाद लेने गई थी. रास्ते में खड़ीचरा गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने उसे जबरन पकड़कर लोडिंग वाहन में बैठा लिया और राजस्थान लेकर गए. वहां महिला को कट्टे का भय दिखाकर आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुराचार किया. इसके बाद भी आरोपियों की हवस कम नहीं हुई और वो महिला को शिवपुरी के बदरवास और अपने गांव खड़ीचरा लेकर आए और यहां भी दुष्कर्म किया.

7 दिनों तक बंधक बनाकर दुराचार करते रहे आरोपी

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे 7 दिनों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे. महिला के अगवा होने के बाद ही उसके पति ने खनियाधाना थाने में पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं.

उसका कहना है कि वो 5 नवंबर को थाने पहुंची, तो उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया. पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में केस नहीं दर्ज किया. इसके बाद पीड़िता शिवपुरी एसपी ऑफिस पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र दिया, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई.

न्याय के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई पीड़िता

लगातार पुलिस की संवेदनहीनता और उसकी शिकायत को गंभीरता से न लिए जाने पर महिला परेशान हो गई. इसके बाद उसने न्याय की मांग के लिए अपने गांव की 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. ताकि उसका मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आए और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

महिला के टंकी पर चढ़ने की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस और कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने महिला को आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर करीब डेढ़ घंटे बाद महिला टंकी से नीचे उतरी. पुलिस ने 1 आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज

इस मामले को लेकर खनियाधाना थाना प्रभारी केदार सिंह यादव ने बताया कि "महिला की पहले भी दो गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में दर्ज हो चुकी थी. शनिवार को वह एसपी ऑफिस पहुंची थी जहां से उसे थाने बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आई. रविवार को जब वह थाने नहीं पहुंची तो महिला थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार को बुलाया ताकि पीड़िता की शिकायत दर्ज की जा सके, लेकिन उनके आने से पहले ही महिला टंकी पर चढ़ गई और हंगामा शुरू कर दिया. समझाइश के बाद महिला नीचे उतरी. महिला की शिकायत पर हमने आरोपी मोहर सिंह जाटव के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की पूरी जांच की जा रही है."

